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Кирилл Панченко: до ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о восстановлении от травмы колена.

- Как здоровье?

– Спасибо, хорошо. Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу.

Первые два дня настроение было на нуле, все думал: "Как же меня угораздило!" Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.

- Зачем сфотографировали свою ногу сразу после операции? Зрелище не для слабонервных.

– Хотел показать, что у футбола есть обратная сторона, не всегда все гладко. Такие травмы доказывают: это опасная игра.

- Каковы сроки восстановления?

– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.

- После травмы шансы попасть на чемпионат мира снизились?

– Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится.

Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.

"Советский спорт"
Теги: Панченко Динамо Сборная России
Сегодня, 01:38
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№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 02:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Куда ты успеть пытаешься? Тебе в фнл скоро назад


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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