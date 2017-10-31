Кирилл Панченко: до ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о восстановлении от травмы колена.– Спасибо, хорошо. Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу.Первые два дня настроение было на нуле, все думал: "Как же меня угораздило!" Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.– Хотел показать, что у футбола есть обратная сторона, не всегда все гладко. Такие травмы доказывают: это опасная игра.– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.– Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится.Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.