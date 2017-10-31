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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кирилл Панченко: до ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о восстановлении от травмы колена.
- Как здоровье?
– Спасибо, хорошо. Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу.
Первые два дня настроение было на нуле, все думал: "Как же меня угораздило!" Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.
- Зачем сфотографировали свою ногу сразу после операции? Зрелище не для слабонервных.
– Хотел показать, что у футбола есть обратная сторона, не всегда все гладко. Такие травмы доказывают: это опасная игра.
- Каковы сроки восстановления?
– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.
- После травмы шансы попасть на чемпионат мира снизились?
– Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится.
Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.
"Советский спорт"
- Как здоровье?
– Спасибо, хорошо. Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу.
Первые два дня настроение было на нуле, все думал: "Как же меня угораздило!" Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.
- Зачем сфотографировали свою ногу сразу после операции? Зрелище не для слабонервных.
– Хотел показать, что у футбола есть обратная сторона, не всегда все гладко. Такие травмы доказывают: это опасная игра.
- Каковы сроки восстановления?
– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.
- После травмы шансы попасть на чемпионат мира снизились?
– Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ-2018 будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится.
Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.
"Советский спорт"
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