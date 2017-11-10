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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около 3 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат порядок во время матча Россия - Аргентина
Около 3 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на товарищеском матче сборных России и Аргентины, который состоится на стадионе "Лужники" 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"В Москве около 3 тыс. военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии и сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве во взаимодействии со столичной полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Аргентины", - сказал собеседник агентства. "Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечат правопорядок по периметру стадиона и вблизи ближайших станций метрополитена, в парных патрулях и направляющих коридорах. Перед началом мероприятия стадион и прилегающие к нему объекты проверят кинологи со служебными собаками", - подчеркнул собеседник.
Также в пресс-службе отметили, что пропуск зрителей будет осуществляться через рамки металлодетекторов, при этом лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут. "Во время самого мероприятия прилегающие к стадиону "Лужники" территории будут патрулировать дополнительные наряды", - отметил собеседник агентства.
Как сообщил 8 ноября ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович, на матч продано около 74 тысяч билетов. Часть билетов на товарищеский мачт РФС раздал детским школам и региональным федерациям союза. Карпович рассказал, что на матче вместимость стадиона составит около 78 тыс. зрителей.
"В Москве около 3 тыс. военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии и сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве во взаимодействии со столичной полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Аргентины", - сказал собеседник агентства. "Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечат правопорядок по периметру стадиона и вблизи ближайших станций метрополитена, в парных патрулях и направляющих коридорах. Перед началом мероприятия стадион и прилегающие к нему объекты проверят кинологи со служебными собаками", - подчеркнул собеседник.
Также в пресс-службе отметили, что пропуск зрителей будет осуществляться через рамки металлодетекторов, при этом лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут. "Во время самого мероприятия прилегающие к стадиону "Лужники" территории будут патрулировать дополнительные наряды", - отметил собеседник агентства.
Как сообщил 8 ноября ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович, на матч продано около 74 тысяч билетов. Часть билетов на товарищеский мачт РФС раздал детским школам и региональным федерациям союза. Карпович рассказал, что на матче вместимость стадиона составит около 78 тыс. зрителей.
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