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Леонид Федун: блестяще сыграл Акинфеев, неплох был Глушаков. Месси - бог

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Большая разница между нашим футболом и их, к сожалению. Но пессимизма нет, блестяще сыграл Акинфеев. Неплох был Глушаков. Разочаровала наша атака. Полоза было не видно, Кокорин и Смолов ничего не показали в атаке. А так для нашей команды эта была первая такая игра. Месси - бог", - цитирует Федуна "Р-Спорт".
Теги: Федун Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 10:42
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№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:14) #
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а ты тупарылый свинопас
Регистрация: 11.02.2017
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