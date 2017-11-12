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Серхио Агуэро: за пределами поля мы с Месси понимаем друг друга гораздо лучше

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал победу в товарищеском матче над Россией (1:0).

"В целом поле неплохое, но для меня трава была высокая, пришлось к ней долгое время привыкать. Я счастлив, что появился в стартовом составе и смог забить победный гол, это для меня важно. Я не так хорошо взаимодействую с Месси, хотя за пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает намного быстрее, я не успеваю на поле за его ритмом, но надеюсь, что это не повлияет на мое место в стартовом составе. Взаимодействие со временем придет, и мы снова будем друг друга понимать", - цитирует Агуэро ТАСС.
Теги: Агуэро Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 14:03
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№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Реально заипали с этим месси, как попугаи все то космом, то с другой планеты, да них... в нем ниче сверх необычного, просто отличный игрок, не более.такое ощущение все дрочаt на него. Если бы он реально был супер крут, показатель был и сборной и в команде, а так сами понимаете.
А журналюгам и всем кто его облизывает, отсосiте еще у него, дебилы
Регистрация: 5.10.2011
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