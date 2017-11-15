Академию "Краснодара" посетил кубок ЧМ-2018

14 ноября в Академию "Краснодар" приехал Кубок Чемпионата мира по футболу.Перед тем, как трофей прибыл в Академию, на стадионе "Краснодар" состоялось официальное представление кубка в городе Краснодаре, на котором присутствовали представители ФИФА, администрации Краснодарского края, а также сборная Нигерии.В Академии главный трофей грядущего в России мундиаля юным «быкам» представили директор Академии Арам Фундукян, генеральный директор проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэль Вине, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис, руководитель по внешним связям и коммуникациям проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Олег Пилецкий, а также заслуженный мастер спорта, посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Анастасия Мыскина.После торжественной церемонии открытия, черно-зеленым представилась возможность сфотографироваться с кубком и талисманом будущего Чемпионата мира по футболу волком Забивакой.