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Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что у него осталось двоякое чувство от игры сборной России.

– Как вам игры нашей сборной с Аргентиной и Испанией?

– Осталось двоякое чувство. Получилась не самая выразительная игра с Аргентиной. Зато с испанцами продемонстрировали свои лучшие качества, большое желание. Разочаровало, что Лунев получил травму. Хорошо, что обошлось. Андрея очень любят наши болельщики, считают своим. В клуб поступило много звонков, интересовались здоровьем вратаря.

– Вы сами звонили ему?

– Нет, но наш тренерский штаб с ним на связи.

– Смолов оформил дубль...

– Суперигра Федора! Просто супер!

– Пора нападающему в европейский клуб?

– Я думаю, давно пора. Видно его желание. Очень хорошо, что есть такие игроки в России. И их много.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газизов Смолов Сборная России
Вчера, 23:18
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№1 Написал: Angelsh (Вчера, 23:37) #
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Кроме Смолова нет никакого. Разве что полено Кокорин, который играет когда настроение есть.
Регистрация: 19.07.2016
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