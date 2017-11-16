Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что у него осталось двоякое чувство от игры сборной России.– Осталось двоякое чувство. Получилась не самая выразительная игра с Аргентиной. Зато с испанцами продемонстрировали свои лучшие качества, большое желание. Разочаровало, что Лунев получил травму. Хорошо, что обошлось. Андрея очень любят наши болельщики, считают своим. В клуб поступило много звонков, интересовались здоровьем вратаря.– Нет, но наш тренерский штаб с ним на связи.– Суперигра Федора! Просто супер!– Я думаю, давно пора. Видно его желание. Очень хорошо, что есть такие игроки в России. И их много.