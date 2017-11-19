Исполнитель песни Despacito: очень люблю футбол и мечтаю оказаться на ЧМ-2018 в России

Пуэрто-риканский певец Луис Фонси рассказал, что хочет посетить матчи ЧМ-2018 в России.Видеоклип на композицию Despacito в исполнении Фонси и Дэдди Янки первым в истории YouTube преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. Он также лидирует по количеству лайков – более 20 миллионов."Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом.Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России", – сказал Фонси, в шутку попросив журналистов помочь ему с билетами на матчи.