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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Исполнитель песни Despacito: очень люблю футбол и мечтаю оказаться на ЧМ-2018 в России
Пуэрто-риканский певец Луис Фонси рассказал, что хочет посетить матчи ЧМ-2018 в России.
Видеоклип на композицию Despacito в исполнении Фонси и Дэдди Янки первым в истории YouTube преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. Он также лидирует по количеству лайков – более 20 миллионов.
"Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом.
Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.
Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России", – сказал Фонси, в шутку попросив журналистов помочь ему с билетами на матчи.
ТАСС
Видеоклип на композицию Despacito в исполнении Фонси и Дэдди Янки первым в истории YouTube преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. Он также лидирует по количеству лайков – более 20 миллионов.
"Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом.
Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.
Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России", – сказал Фонси, в шутку попросив журналистов помочь ему с билетами на матчи.
ТАСС
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