Опрос:

Новости партнеров

Исполнитель песни Despacito: очень люблю футбол и мечтаю оказаться на ЧМ-2018 в России

Пуэрто-риканский певец Луис Фонси рассказал, что хочет посетить матчи ЧМ-2018 в России.

Видеоклип на композицию Despacito в исполнении Фонси и Дэдди Янки первым в истории YouTube преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. Он также лидирует по количеству лайков – более 20 миллионов.

"Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом.

Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.

Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России", – сказал Фонси, в шутку попросив журналистов помочь ему с билетами на матчи.

ТАСС
Сегодня, 17:10
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.