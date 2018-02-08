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Строительство стадиона "Самара Арена" завершат к 30 марта

Строительство стадиона в Самаре для ЧМ-2018 будет завершено к 30 марта, сообщает ТРК "Губерния".

После завершения работ на объекте начнется благоустройство прилегающей территории.

Министр строительства России Леонид Ставицкий отметил, что игры на арене в Самаре будут перенесены на апрель. Скорее всего, 7-го числа "Крылья Советов" проведут матч против "Спартака-2", а вторая и третья тестовые встречи пройдут 28 апреля и 6 мая.

Напомним, что на стадионе будут проведены матчи группового этапа чемпионата мира Коста-Рика – Сербия, Дания – Австралия, Уругвай – Россия, Сенегал – Колумбия, встреча 1/8 финала и 1/4 финала турнира.
Вчера, 23:11
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№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:46) #
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Извините...а до этого какие были сроки принятия ....и благоустройство по снегу....потом травку покрасим в зелёный и асфальт в чёрный ....в общем как всегда и отчитаетесь ....но через год....за нецелевое ...срок и не при этом руководителе....он бы меньше дал.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: grisha (Вчера, 23:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dobr25
вранье

Всё страшнее
Вся эта куйня может рухнуть на головы неповинным людям в любой момент - по сопромату, а посадят таджика, а не путинских воров ((((
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Вчера, 23:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
вранье


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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