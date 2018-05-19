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Евгений Бушманов: в игре с Кипром замен будет не так много, как в матче с "Гранадой"

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кипром, который состоится 20 мая.

"Матч со сборной Кипра будет отличаться от недавнего матча с "Гранадой". Во-первых, мы играем дома и, надеюсь при своих болельщиках. Во-вторых, в завтрашнем матче не будет столько замен, как в игре с испанцами. Просматривать игроков и давать им шанс - это одна из наших задач, но в завтрашней игре ротации будет не так много. Мы наигрываем конкретные взаимодействия и у нас уже сложился определенный костяк", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
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