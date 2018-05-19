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Аркадий Дворкович назвал арену "Санкт-Петербург" лучшим стадионом

Председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира "Россия-2018" Аркадий Дворкович назвал арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове Северной столицы лучшим стадионом.

"Петербург - второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в Санкт-Петербурге будет несколько знаковых игр, в том числе игра сборной России. Здесь, я считаю, лучший стадион. Он более современный и с точки зрения вместимости самый большой", - сказал Дворкович ТАСС.

Касаясь подготовки к турниру, председатель оргкомитета сказал, что по графику все фактически готово.

"У нас есть определенный перечень работ, который необходимо завершить до 25 мая, 1 июня и ко 2 июня все стадионы должны быть переданы в пользование оргкомитету от строителей и местных властей. Вы видите, что благоустройство идет везде. Безопасность обеспечивается уже в полной мере, открываются последние транспортные объекты. Мы уверены в полной готовности к чемпионату мира", - добавил Дворкович.
Теги: Дворкович
Вчера, 23:53
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 01:26) #
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лучший стадион,сложный вопрос,все новые стадионы красивые,вместительные,а что Крестовский-один плюс закрывающаяся крыша,но чемпионат мира у нас летом.Вся верхушка из Питера,поэтому Аркадию нужно сказать что в Питере все лучше,противно что чиновники думают что простых людей можно вводить в заблуждение вот такими глупыми заявлениями.
Я считаю что наши ветераны должны заниматься организацией этого турнира,а ни чиновники,которые не имеют никакого отношение к спорту.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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