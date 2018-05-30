Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119435
Зенит 104639
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180

Новости партнеров

Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной России

Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной России. Защитник ЦСКА вышел на поле в товарищеском матче с Австрией в возрасте 38 лет и 320 дней. Таким образом Игнашевич побил рекорд легендарного вратаря Льва Яшина, который в 1967 году играл с Грецией в возрасте 37 лет и 267 дней.

Игнашевич не играл за сборную России с Евро-2016. Защитник вернулся в команду перед стартом чемпионата мира-2018 после того, как сборная из-за травм лишилась третьего защитника. Зимой из строя выбыли Георгий Джикия и Виктор Васин, а перед стартом сборов команда потеряла Руслана Камболова.

Sport24
Теги: Игнашевич Сборная России
Вчера, 23:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: казылык (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
ослы они очень упрямые,вот пусть теперь там вместе с Конифейчиком их отжакетят по самые помидоры
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (7)

ничего, впереди ЧЕ 2020
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.