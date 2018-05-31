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Константин Рауш не принял участие в тренировке сборной из за травмы спины

Защитник сборной России Константин Рауш сегодня не принял участия в тренировке из-за проблем с мышцами спины.

Об этом сообщил официальный твиттер национальной команды.

Накануне россияне со счётом 0:1 проиграли в товарищеском матче команде Австрии в Инсбруке, в котором Рауш не принимал участия.
Теги: Рауш Сборная России
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