Константин Рауш не принял участие в тренировке сборной из за травмы спины

Защитник сборной России Константин Рауш сегодня не принял участия в тренировке из-за проблем с мышцами спины.Накануне россияне со счётом 0:1 проиграли в товарищеском матче команде Австрии в Инсбруке, в котором Рауш не принимал участия.