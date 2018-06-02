Российские исполнители выступят на открытии чемпионата мира

Официальную песню чемпионата мира 2018 года исполнили иностранные певцы, а россияне выступят на церемонии открытия турнира 14 июня.25 мая Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальную песню чемпионата мира 2018 года, которую исполнили актер и обладатель музыкальной премии "Грэмми" американец Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Песня под названием Live It Up ("Жить по полной") была спродюсирована американским композитором и диджеем Томасом Уэсли Пентцом, более известным как Diplo. В пятницу ФИФА представила официальную телевизионную заставку.