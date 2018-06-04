Портрет Серхио Рамоса высотой с 9-этажный дом нарисуют в Краснодаре

Портреты легендарного советского вратаря Льва Яшина, а также капитана сборной Испании Серхио Рамоса и французского футболиста и тренера Зинедина Зидана появятся на многоэтажках Краснодара к приезду испанской команды, которая во время чемпионата мира по футболу будет базироваться в городе. Об этом сообщил начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин."Сейчас на 90% дорисовали Льва Яшина, сегодня планируют закончить; его начали первым, рисуют с пятницы. Кроме того, [будет нарисован] Серхио Рамос - он капитан сборной Испании, а Испания базируется у нас в Краснодаре. Высота портрета около 30 м, он будет на улице Школьной - это единственный путь к академии ФК "Краснодар", где базируется сборная. Работу планируют закончить 5-6 июня", - рассказал он.Пронькин уточнил, что из 20 эскизов, которые с начала года представили художники из разных регионов, были выбраны четыре: портреты Яшина, Рамоса, Зидана и стилизованное изображение журналистов. Все они будут нарисованы на торцах пятиэтажных и девятиэтажных домов.Собеседник уточнил, что граффити рисуют профессиональные райтеры - художники, специализирующиеся на этом жанре."Мы отбирали из разных регионов тех художников, которые могут выполнить работу качественно, ведь мы рассчитываем, что граффити продержаться 5-10 лет", - отметил Пронькин.