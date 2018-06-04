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Портрет Серхио Рамоса высотой с 9-этажный дом нарисуют в Краснодаре

Портреты легендарного советского вратаря Льва Яшина, а также капитана сборной Испании Серхио Рамоса и французского футболиста и тренера Зинедина Зидана появятся на многоэтажках Краснодара к приезду испанской команды, которая во время чемпионата мира по футболу будет базироваться в городе. Об этом сообщил начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

"Сейчас на 90% дорисовали Льва Яшина, сегодня планируют закончить; его начали первым, рисуют с пятницы. Кроме того, [будет нарисован] Серхио Рамос - он капитан сборной Испании, а Испания базируется у нас в Краснодаре. Высота портрета около 30 м, он будет на улице Школьной - это единственный путь к академии ФК "Краснодар", где базируется сборная. Работу планируют закончить 5-6 июня", - рассказал он.

Пронькин уточнил, что из 20 эскизов, которые с начала года представили художники из разных регионов, были выбраны четыре: портреты Яшина, Рамоса, Зидана и стилизованное изображение журналистов. Все они будут нарисованы на торцах пятиэтажных и девятиэтажных домов.

Собеседник уточнил, что граффити рисуют профессиональные райтеры - художники, специализирующиеся на этом жанре.

"Мы отбирали из разных регионов тех художников, которые могут выполнить работу качественно, ведь мы рассчитываем, что граффити продержаться 5-10 лет", - отметил Пронькин.

ТАСС
Теги: Рамос Сборная Испании
Сегодня, 22:18
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№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скоро под портретом будет свалка от метаемых в Серхио предметов
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Почему именно его? Весьма двусмысленно... типа, в благодарность за то, что травмировал самого опасного соперника россиян Салаха

Советская система - если бы убил топором - лежал бы у кремлёвской стены палачей
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему именно его? Весьма двусмысленно... типа, в благодарность за то, что травмировал самого опасного соперника россиян Салаха


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А как-же #fucksergioramos ?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 22:22) #
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online

Рамоса заплюют...достоин длительной дисквалификации,подлый игрок.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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