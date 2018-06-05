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Кафу: хотел заявиться за сборную Бразилии на ЧМ-2018, но не успел подать заявку

Экс-защитник сборной Бразилии Маркос Кафу пошутил по поводу своего возможного включения в состав национальной команды для участия в чемпионате мира—2018.

"Что касается того, готов ли я помочь сборной Бразилии в связи с травмой правого защитника Дани Алвеса, то очень сильно хотел, но не было нужных документов, поэтому не успел подать заявку.

Но на самом деле Алвес — очень ощутимая потеря для нашей сборной. Он прирождённый лидер. Надеюсь, команда справится и без него.

Есть ли уверенность, что с Бразилией не случится той трагедии, что произошла в 2014 году? Абсолютно в этом уверен. Тогда случилось событие, которое бывает раз в 100 лет. Не думаю, что это ещё раз повторится. Дело не в тренере. Тите — хороший специалист, но и Луис Фелипе Сколари очень хороший тренер", - цитирует Кафу "Чемпионат.сом".
Теги: Кафу Сборная Бразилии
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