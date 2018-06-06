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Порядка 30 тысяч билетов продано на матч сборных Испании и Туниса

Около 30 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными Испании и Туниса, который пройдет в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщил представитель стадиона ФК "Краснодар".

"Уже продано около 30 тысяч билетов", - сообщил собеседник агентства.
Теги: Сборная Испании Сборная Туниса
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