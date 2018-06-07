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Маурисио Перейра: Годин и Хименес разрежут Смолова пополам

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра рассказал, что форварду сборной России Фёдору Смолову придётся нелегко во встрече с командой Уругвая на чемпионате мира — 2018.

"Федор Смолов вполне разносторонний нападающий, и у него много плюсов. У него есть всё, чтобы осложнять жизнь защитникам, если только его не накрыть двумя или тремя игроками. Смолов классно цепляется за мячи и любит уйти от его соперника и пробить издали. Но он нестабилен психологически. Фёдор и быстрый и сильный, но в игре один в один не слишком агрессивен. Я говорил ему, что Годин и Хименес разрежут его пополам. Он посмеялся, ведь он знает как они играют, и ментально будет готов к этому. В российской лиге Смолову дают спокойно принимать мячи и разворачиваться, а с Уругваем у него таких шансов не будет", — цитирует Перейру Zona Mixta.
Теги: Смолов Годин Хименес
Сегодня, 11:26
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15
(5)
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мда, Феде бы резкость и "наглость" молодого Кержакова - цены бы ему не было...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:28) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
К Сожалению он прав
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№13 Написал: Br.Li (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: guns111
Цитата: Br.Li
Сразу вспомнил фильм Ширли-Мырли,где герой Табакова наезжает на американских полицейских-
"А ну,не трожь ментов наших!" Только мы имее право!))))


Это из одного ряда с рассказами М.Задорнова.
Только русский человек может, выпивая с иностранцем в кабаке, поливать грязью свою страну, а когда тот согласится - дать ему по морде)

Точно! )))
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№12 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Br.Li
Сразу вспомнил фильм Ширли-Мырли,где герой Табакова наезжает на американских полицейских-
"А ну,не трожь ментов наших!" Только мы имее право!))))


Это из одного ряда с рассказами М.Задорнова.
Только русский человек может, выпивая с иностранцем в кабаке, поливать грязью свою страну, а когда тот согласится - дать ему по морде)


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: Br.Li (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: guns111
Эй-эй, стопэ! Остуди пар, пацан! Только мы можем ругать своих обормотов!

Сразу вспомнил фильм Ширли-Мырли,где герой Табакова наезжает на американских полицейских-
"А ну,не трожь ментов наших!" Типа только мы имеем право!))))
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№10 Написал: imaginary (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: valerman40
Получится 2 Смолова после ЧМ. Один в Краснодаре, другого на продажу в Вет Хэм.

один в Спартак, другой в Зенит
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:27) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Эй-эй, стопэ! Остуди пар, пацан! Только мы можем ругать своих обормотов!

Так то так,но есть подозрение,что Годин и Хименес даже не вспотеют
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: mustang (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а вот за это надо наказывать


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за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (6)
online

Уругвай команда уровня полуфинала, а дружина атлетов из России - невыхода из группы. Там всех порежут - на подметки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Получится 2 Смолова после ЧМ. Один в Краснодаре, другого на продажу в Вет Хэм.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (6)

Смолова ноунейм турки съели...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:51) #
  • +5
  •  (5)

Смолов классно цепляется за мяч

С турками при малейшем сопротивлении ни разу не зацепился.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:33) #
  • +7
  •  (11)

Смолов в сборной и Смолов в клубе разные игроки. В Краснодаре на него играют, в сборной он нафиг никому из полузащитников не нужен. Они все на себе зациклины
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:32) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Эй-эй, стопэ! Остуди пар, пацан! Только мы можем ругать своих обормотов!


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И тут Остапа понесло... ))
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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