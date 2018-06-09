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Руслан Нигматуллин записал трек к ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выпустил трек, посвященный предстоящему чемпионату мира.

Композиция называется "World Cup".

Напомним, что Нигматуллин после окончания спортивной карьеры ушел в музыку, став диджеем. В активе 43-летнего россиянина 24 матча в составе национальной команды.

Инстаграмм Руслана Нигматуллина
Теги: Нигматуллин
Вчера, 23:25
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Керня, на мой вкус. Замиксовал отрыжку и нахуа спрашивается.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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