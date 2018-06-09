Руслан Нигматуллин записал трек к ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выпустил трек, посвященный предстоящему чемпионату мира.Композиция называется "World Cup".Напомним, что Нигматуллин после окончания спортивной карьеры ушел в музыку, став диджеем. В активе 43-летнего россиянина 24 матча в составе национальной команды.