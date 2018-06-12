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Дани Карвахаль приступил к тренировкам

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль восстановился после травмы.

Футболист тренируется в общей группе без ограничений.

Сможет ли Карвахаль сыграть в матче против сборной Португалии, пока неизвестно.

Espana Sport
Теги: Карвахаль Сборная Испании
Сегодня, 12:48
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