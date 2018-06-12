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Сборная Сенегала прилетела в Калугу

Сборная Сенегала прибыла в Россию для выступления на ЧМ-2018.

Африканская команда будет базироваться и готовиться к матчам турнира в Калуге.

Соперниками сенегальцев на группой стадии станут Польша, Япония и Колумбия.
Теги: Сборная Сенегала
Вчера, 23:09
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