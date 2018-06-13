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Олег Блохин: желаю Месси выиграть чемпионат мира

Бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Блохин выразил надежду, что Лионель Месси выиграет ЧМ-2018 в составе сборной Аргентины.

- Победа Аргентины на чемпионате мира в какой-то степени могла бы считаться исторической справедливостью?

- Аргентинцы давно не выигрывали, но все понимают, что главная справедливость касается Месси. По-моему, весь мир, затаив дыхание, ждет от Лионеля красивого завершения международной карьеры. А текущий чемпионат для него - последняя попытка уйти из сборной, выиграв все трофеи современности. Я бы желал ему победы: в конце концов, этого главного титула в личной коллекции у Месси пока нет.

- Испания, деклассированная четыре года назад, поднимется с колен?

- В этой команде слишком много изменений: ушли тренер и большинство игроков, зато удалось влить свежую кровь. Посмотрим, как она пройдет первый этап. Я уже говорил, что на стадии группового турнира тактику и стратегию сборные будут строить по-разному, исходя из своих задач.

"Спорт-Экспресс в Украине"
Теги: Блохин Месси
Сегодня, 18:26
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№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Repehko
вот хотел бы спросить у Олега, как ты относишься к России после того как она присоединила к себе Крым. heart_eyes

А как должен относится гражданин страны к другой стране, которая отобрала кусок територрии?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: Repehko (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
вот хотел бы спросить у Олега, как ты относишься к России после того как она присоединила к себе Крым. heart_eyes
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
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