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Адам Навалка: через шесть дней Камил Глик начнет тренироваться с остальной командой

Защитник сборной Польши по футболу Камил Глик должен приступить к тренировкам в общей группе через шесть дней. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер польской команды Адам Навалка.

Ранее Глик получил травму плеча на одной из тренировок сборной Польши, выполняя удар через себя. После обследования врачи разрешили 30-летнему футболисту принять участие в чемпионате мира.

"Я хочу, чтобы Глик начал тренироваться вместе с остальной командой, когда он будет полностью здоров. Пока он должен начать интенсивные процедуры - кататься на велосипеде, плавать в бассейне. С ним будут работать тренер и физиотерапевт, и мы рассчитываем, что через шесть дней Камил начнет тренироваться с остальной командой. При этом травма у него удивительная, даже фантастическая (акромиоклавикулярное растяжение левого плеча - прим.)", - цитирует Навалку ТАСС.

"Главное в том, что путь к нашей цели определяет не только игра защитников, но и сила всей команды. При этом очень важно, чтобы на поле в обороне отрабатывали все футболисты", - добавил травмированный Глик.

Сборная Польши в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира на своем поле разгромила команду Литвы (4:0).

"Завтра утром у нас состоится собрание, посвященное матчу с Литвой и его анализу, затем продолжится подготовка к чемпионату мира. Когда я участвовал в чемпионате мира [1978 года] как игрок, я был очень взволнован. Теперь же я полон оптимизма и твердо верю в хороший результат нашей команды", - заключил Навалка, выступавший за сборную Польши с 1977 по 1980 год.
Теги: Навалка
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