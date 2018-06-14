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Момент, которого мы ждали годы. Сегодня матч-открытие с участием сборной России
В первом матче наступающего чемпионата мира наша команда будет сражаться с не самой известной, но далеко не простой командой Саудовской Аравии. О том, в каком мы сейчас состоянии, во что мы все верим и на что надеемся, - Rusfootball.info страстно ожидает того, что произойдёт совсем скоро в Лужниках.
Значение того, что начнется через несколько часов, выразить даже каким-то чрезвычайно общим штампом очень непросто. Оно заключает в себе довольно сложную совокупность эмоций - радости, ведь стартует главный футбольный турнир в нашей жизни; нервозности или даже тревоги, потому что мы знаем, что праздник может начаться с поминок; гордости - это ведь наш чемпионат мира и все это торжество, собственно, всех нас в некотором роде заслуга.
И, конечно, трепета. Сегодня будет не просто важная игра, первый матч в группе, во многом определяющий, как наши полетят дальше по турниру. Мы же своих орлов знаем: именно от их разбега вся наша жизнь ближайший месяц и будет зависеть. Поверят сейчас в себя и раскроются - взмоют верх, несмотря на все отягчающие в лице травм, порющего дичь тренера и Граната в центре обороны (при всем моем уважении, просто позиция действительно слабая). Не смогут справиться с давлением своей же публики - давлением, которое возникает от большой любви, - и описав живописную дугу, грохнутся оземь.
Так вот - даже это не самое главное. Сегодня футбол будут смотреть рекордное количество людей. И у наших футболистов есть исторический шанс реанимировать свое положение. Зажечь так, как они не зажигали слишком давно. Все условия для этого уже готовы.
Даже страшно в это поверить, но как много может изменить этот мундиаль. Из самого наболевшего, подвести главный итог - разрушено ли все в нашем футболе или вырванное сердце Данко еще колотится, еще брезжит свет и обещает спасение?
Ещё не сыграно ни одного матча, но чемпионат мира уже начался. И это круто!
Мы подходим к этому моменту в тяжелом состоянии. Прямо говоря, в бедственном. Без центральных защитников, которых мы хотели видеть. Простите, что возвращаюсь к этому, - с тренером, который не понимает, что делает, зато умело, хоть и бестолково, отбивается от публики. С оголтелым негативным фоном сборной, потому что - плохая игра и странное поведение.
Но когда в нашей стране что-то крутое делалось с легким сердцем? Умели мы вообще когда-то так? Творить по латиноамерикански - задорно и весело, сверкая искрящимися глазами? Если и умели, то лишь в баснях страны, которая исчезла немногим больше двадцати лет назад. Страны, эстетика которой сейчас вызывает только насмешки (кроме тех, кого заела ностальгия).
Для нас типичнее преодолевать. Как это зовётся одной расхожей фразой - идти вперед вопреки. Именно этого на групповом этапе и ждём. А начать надо - с Саудовской Аравии.
Группа A – жребий для хозяев, о котором только можно было мечтать
И надо помнить, что соперник ждёт нас совсем не простой. Шапками на закидаем точно, - а вот себя засыпать с таким настроем способны. Футбольная Саудовская Аравия очень скромна в плане места в рейтинге сборных, но в последнее время она прогрессирует и становится много лучше. Прогрессирует во всех планах - во внутреннем чемпионате Саудовской Аравии существенные реформы, меняющие ту ситуацию, при которой клубы на государственном кормлении не могли обеспечивать себя (никого не напоминает??). Но есть и реальные игровые улучшения в плане игры сборной.
Со сборной совсем недолго, зато плодотворно работает Антонио Пицци - испанский специалист, которого в Саудовской Аравии чрезвычайно уважают и ценят. У него получается делать команду лучше с каждым сбором. Даже если брать статистические показатели (отмечу - именно игровых!), в некоторых моментах аравийцы превосходят нашу команду. Например, 90% точности передач в игре против Германии. На мой взгляд, впечатляет. Можно, конечно, парировать-де товарняк, только вот наши даже в контрольных матчах ничего близкого этому не показали.
Тренер, кстати, вполне себе именитый. Всего пару лет назад он выигрывал кубок Америки, но не сумел вместе с предыдущей своей командой Чили пройти отбор на этот чемпионат мира и объявил о своём уходе. Так что Черчесову будет противостоять очень даже опытный визави.
Но вернемся к результатам. Тот же последний матч с Германией. Да, саудовцы его проиграли, пусть и довольно скромно - в один мяч. Но за одну лишь игру аравийцы настучали 14 ударов по воротам и 5 - в створ. Вспомните, сколько раз ударили мы в двух последних контрольных встречах.
Станислав Черчесов: завтра мы победим, потому что хотим этого!
Конечно, будет немного наивным ждать сегодня динамичного и яркого футбола. У обоих команд большие проблемы со скоростью, сказываться это будет абсолютно наверняка. Предполагают букмекеры, да и кажется примерно так, что много голов не будет. Потому что в плане мастерства мы всё-таки саудовцев превосходим, атаковать им будет тяжеловато, ну а в нашей современной сборной куда более внимания всегда уделяется обороне. Не на ровном же месте возникла шутка про девять защитников в расстановках Станислава Черчесова.
Угадать нашу расстановку гораздо проще, чем угадывать состав. Всё-таки свои нюансы есть. С расстановкой яснее - начнем, если ночью главному тренеру не присниться какой-нибудь кошмар, в четыре защитника и перейдём на три центральных только в случае необходимости удержания. Вы, может быть, захотите спросить, зачем же нам удерживать что-то в игре против уступающего в классе противника? Затем, что и против Турции, в товарищеской игре, на последних минутах мы начали что-то удерживать.
Конечно, Черчесов не откажется от Акинфеева. В обороне наверняка сыграет Игнашевич, а вот насчёт его сменщинка - неясно. Либо Гранат, либо Кутепов. И тот и другой серьёзно налажали в последних играх. Жирков наверняка уйдет на левый фланг обороны, как и было с Турцией, а вот справа ждём Марио Фернандеса.
На флангах у Черчесова - Головин и Самедов. А в центре поля, скорее всего, пара Зобнин и Кузяев. В нападении почти наверняка Смолов и к нему в помощники Дзагоева. Наглядно:
Что даёт отдельный повод для оптимизма - бунт Дзюбы. Здесь, конечно, надо оговориться. Оговориться в том плане, что у Артёма часто срывается что-то едкое и колкое с языка, что он легко заводится и это ничего не означает, что его мнение, его злость разделяют партнёры по команде. Например, Александр Самедов не был особенно уверен на вчерашней пресс-конференции, когда подтверждал, якобы Дзюба говорил от всей команды.
Наш последний шанс - послушать Дзюбу
Но это означает, что в команде (хотя бы в какой-то её части) совершенно точно бурлит страсть. Там есть злость - пусть не на себя, на всех вокруг, мол, виноваты журналисты, а не мы, сливающие Австрии. Пусть - это тоже может принести пользу, если правильно этим воспользоваться. Хочется надеяться, что хоть это Черчесов реализовать сможет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Значение того, что начнется через несколько часов, выразить даже каким-то чрезвычайно общим штампом очень непросто. Оно заключает в себе довольно сложную совокупность эмоций - радости, ведь стартует главный футбольный турнир в нашей жизни; нервозности или даже тревоги, потому что мы знаем, что праздник может начаться с поминок; гордости - это ведь наш чемпионат мира и все это торжество, собственно, всех нас в некотором роде заслуга.
И, конечно, трепета. Сегодня будет не просто важная игра, первый матч в группе, во многом определяющий, как наши полетят дальше по турниру. Мы же своих орлов знаем: именно от их разбега вся наша жизнь ближайший месяц и будет зависеть. Поверят сейчас в себя и раскроются - взмоют верх, несмотря на все отягчающие в лице травм, порющего дичь тренера и Граната в центре обороны (при всем моем уважении, просто позиция действительно слабая). Не смогут справиться с давлением своей же публики - давлением, которое возникает от большой любви, - и описав живописную дугу, грохнутся оземь.
Так вот - даже это не самое главное. Сегодня футбол будут смотреть рекордное количество людей. И у наших футболистов есть исторический шанс реанимировать свое положение. Зажечь так, как они не зажигали слишком давно. Все условия для этого уже готовы.
Даже страшно в это поверить, но как много может изменить этот мундиаль. Из самого наболевшего, подвести главный итог - разрушено ли все в нашем футболе или вырванное сердце Данко еще колотится, еще брезжит свет и обещает спасение?
Ещё не сыграно ни одного матча, но чемпионат мира уже начался. И это круто!
Мы подходим к этому моменту в тяжелом состоянии. Прямо говоря, в бедственном. Без центральных защитников, которых мы хотели видеть. Простите, что возвращаюсь к этому, - с тренером, который не понимает, что делает, зато умело, хоть и бестолково, отбивается от публики. С оголтелым негативным фоном сборной, потому что - плохая игра и странное поведение.
Но когда в нашей стране что-то крутое делалось с легким сердцем? Умели мы вообще когда-то так? Творить по латиноамерикански - задорно и весело, сверкая искрящимися глазами? Если и умели, то лишь в баснях страны, которая исчезла немногим больше двадцати лет назад. Страны, эстетика которой сейчас вызывает только насмешки (кроме тех, кого заела ностальгия).
Для нас типичнее преодолевать. Как это зовётся одной расхожей фразой - идти вперед вопреки. Именно этого на групповом этапе и ждём. А начать надо - с Саудовской Аравии.
Группа A – жребий для хозяев, о котором только можно было мечтать
И надо помнить, что соперник ждёт нас совсем не простой. Шапками на закидаем точно, - а вот себя засыпать с таким настроем способны. Футбольная Саудовская Аравия очень скромна в плане места в рейтинге сборных, но в последнее время она прогрессирует и становится много лучше. Прогрессирует во всех планах - во внутреннем чемпионате Саудовской Аравии существенные реформы, меняющие ту ситуацию, при которой клубы на государственном кормлении не могли обеспечивать себя (никого не напоминает??). Но есть и реальные игровые улучшения в плане игры сборной.
Со сборной совсем недолго, зато плодотворно работает Антонио Пицци - испанский специалист, которого в Саудовской Аравии чрезвычайно уважают и ценят. У него получается делать команду лучше с каждым сбором. Даже если брать статистические показатели (отмечу - именно игровых!), в некоторых моментах аравийцы превосходят нашу команду. Например, 90% точности передач в игре против Германии. На мой взгляд, впечатляет. Можно, конечно, парировать-де товарняк, только вот наши даже в контрольных матчах ничего близкого этому не показали.
Тренер, кстати, вполне себе именитый. Всего пару лет назад он выигрывал кубок Америки, но не сумел вместе с предыдущей своей командой Чили пройти отбор на этот чемпионат мира и объявил о своём уходе. Так что Черчесову будет противостоять очень даже опытный визави.
Но вернемся к результатам. Тот же последний матч с Германией. Да, саудовцы его проиграли, пусть и довольно скромно - в один мяч. Но за одну лишь игру аравийцы настучали 14 ударов по воротам и 5 - в створ. Вспомните, сколько раз ударили мы в двух последних контрольных встречах.
Станислав Черчесов: завтра мы победим, потому что хотим этого!
Конечно, будет немного наивным ждать сегодня динамичного и яркого футбола. У обоих команд большие проблемы со скоростью, сказываться это будет абсолютно наверняка. Предполагают букмекеры, да и кажется примерно так, что много голов не будет. Потому что в плане мастерства мы всё-таки саудовцев превосходим, атаковать им будет тяжеловато, ну а в нашей современной сборной куда более внимания всегда уделяется обороне. Не на ровном же месте возникла шутка про девять защитников в расстановках Станислава Черчесова.
Угадать нашу расстановку гораздо проще, чем угадывать состав. Всё-таки свои нюансы есть. С расстановкой яснее - начнем, если ночью главному тренеру не присниться какой-нибудь кошмар, в четыре защитника и перейдём на три центральных только в случае необходимости удержания. Вы, может быть, захотите спросить, зачем же нам удерживать что-то в игре против уступающего в классе противника? Затем, что и против Турции, в товарищеской игре, на последних минутах мы начали что-то удерживать.
Конечно, Черчесов не откажется от Акинфеева. В обороне наверняка сыграет Игнашевич, а вот насчёт его сменщинка - неясно. Либо Гранат, либо Кутепов. И тот и другой серьёзно налажали в последних играх. Жирков наверняка уйдет на левый фланг обороны, как и было с Турцией, а вот справа ждём Марио Фернандеса.
На флангах у Черчесова - Головин и Самедов. А в центре поля, скорее всего, пара Зобнин и Кузяев. В нападении почти наверняка Смолов и к нему в помощники Дзагоева. Наглядно:
Что даёт отдельный повод для оптимизма - бунт Дзюбы. Здесь, конечно, надо оговориться. Оговориться в том плане, что у Артёма часто срывается что-то едкое и колкое с языка, что он легко заводится и это ничего не означает, что его мнение, его злость разделяют партнёры по команде. Например, Александр Самедов не был особенно уверен на вчерашней пресс-конференции, когда подтверждал, якобы Дзюба говорил от всей команды.
Наш последний шанс - послушать Дзюбу
Но это означает, что в команде (хотя бы в какой-то её части) совершенно точно бурлит страсть. Там есть злость - пусть не на себя, на всех вокруг, мол, виноваты журналисты, а не мы, сливающие Австрии. Пусть - это тоже может принести пользу, если правильно этим воспользоваться. Хочется надеяться, что хоть это Черчесов реализовать сможет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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