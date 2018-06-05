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Ещё не сыграно ни одного матча, но чемпионат мира уже начался. И это круто!
Чтобы наверняка понять, насколько куражное и в хорошем смысле безумное (что-то навроде ядерной вечеринки) событие грядет, легче всего обратиться к самому верному индикатору - сборной России. За последние два года это была, наверное, самая скучная команда на свете - хотя бы и в плане качества своих выступлений в
Станислав Черчесов, главный тренер нашей сборной, нажил себе своим поведением много неприятелей в рядах прессы. Именно поэтому и огрёб последние месяцы по полной. Но даже он - главный скряга на живые эмоции, искренние ответы и умеренный юмор - не выдержал на предматчевой конференции. Хотя старался:
- Станислав Саламович, - спросил его Иван Карпов с "Чемпионата". - Вы наверняка ведь слышали об акции #усынадежды. Несмотря на шуточный антураж, это серьёзная акция. Я приму в ней участие. Скажите, как вы к этому относитесь и можете ли призвать людей поддержать #усынадежды?
Черчесов долго мялся и сначала был строг, то есть вёл себя так, как он ведёт себя обычно:
- У меня такое чувство, что я в каком-то другом пространстве живу. Я не знаю, о чём вы говорите...
А потом произошло нечто удивительное. Станислав Саламович распахнул руки и закончил:
- Но - все с усами на стадион!
Послушайте, на мой взгляд, это было круче финального выбора Дарта Вейдера в шестом эпизоде. Главный злодей (по мнению прессы и многих болельщиков) неожиданно нам улыбнулся. Мотивация оказалась настолько бешеной, что даже Станислав Саламович не смог ей противиться.
А если вы не в курсе, что это за #усынадежды, - наслаждайтесь.
Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды ? Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!
Начал эту тему Иван Ургант. Получилось смешно. Народ, естественно, подхватил.
Ваня Ургант – балагур, но вообще-то предложил очень правильную вещь. Сейчас, когда в России проходит главное международное соревнование года – Чемпионат мира по футболу – несмотря на все ошибки и проблемы, мы должны поддержать нашу команду. Зачем нам самим себе портить настроение прямо во время праздника? Со всеми проблемами разберемся после, а сейчас нужно просто пожелать удачи русским футболистам и их тренеру Станиславу Черчесову. #УсыНадежды
У Артёма Реброва не очень растут усы. Но и он сделал всё, что смог.
Моя вера в мою страну не такая жидкая, как мои едва просматриваемые на фото усы. Кто бы что не писал и не говорил, я искренне верю в наших ребят. Верю и знаю что все они отдадут последние силы в каждой игре, каждой минуте на футбольном поле домашнего #ЧМ2018 И каким бы ни был результат, это моя страна и моя Сборная. Я люблю ее такой, какая она есть! Потому что это лучшие футболисты нашей страны и все мы должны поддержать их и передать энергию спокойствия и уверенности, что вся страна рядом. Вперёд Россия?????? #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #ТыуМеняОдна #сборнаяРоссии #усынадежды
В общем-то получилось добренько. А это самое главное. Это положительное движение вокруг сборной оказалось первым за долгое время.
А если говорить о том, что не окружает сборную России, - мы прекрасно понимаем, что ситуацию действительно довольно напряженная, - то здесь праздник идёт вовсю без всяких преодолений себя (как было со Станиславом Саламовичем). Особенно это чувствуется в поведении гостей. Всё-таки о нас, русских, всегда ходил стереотип, что мы стесняемся открыто выражать эмоции, не радуемся так громко, как это делают те же латиноамериканцы. Вот, например, ребята из Колумбии.
В Москве - футбольный праздник уже гуляет по улицам. Серьёзно, я не говорю о районах рядом со стадионами, там просто всё дышит предвкушением и вы с трудом отыщите человека, который прямо здесь и сейчас не балдеет от осознания того, что надвигается череда ярчайших эмоций, спортивных историй и всего того, из-за чего мы футбол, собственно, и смотрим, и любим. Но и вдалеке от них, от этих мест, непосредственно связанных с турниром, обязательно попадется группа панамских ребят (они самые веселые и цветастые), которые меня почему-то сразу определяли как своего - что-то кричали и дружелюбно махали. Вот уж не знаю, почему. Может, из-за того, что не мог сдержать улыбку - слишком уж люблю футбол и доволен происходящим, - может, из-за того, что забыл снять с шеи аккредитацию.
И уж конечно следует показать то, что творилось на открытии фестиваля болельщиков в Москве.
Было драйвово.
Здесь собралось аж двадцать пять тысяч народу! Зрители смогли увидеть чемпиона мира Марселя Десайи и лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова. Последний рассказал о своих ощущениях от происходящего:
- Я горжусь, что наша страна принимает Чемпионат мира по футболу. Сейчас, за четыре дня до старта турнира, его приближение очень хорошо чувствуется, и сегодняшнее мероприятие лишний раз показывает огромный интерес к Чемпионату в России. Уверен, что стадионы будут заполнены, а болельщики также будут наслаждаться прекрасной атмосферой на Фестивале болельщиков вместе с фанами со всего мира.
И они уже наслаждаются. Ещё одно этому подтверждение - видео наших коллег из "Спорт-Экспресса"
Что? И это вам не в кайф? Ну держите тогда веселья от Аргентины
June 12, 2018
Саудовцы тоже умеют веселиться
Центр Москвы в 12 ночи, просто напомню pic.twitter.com/G3I5IhvJwx— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) June 12, 2018
Про мексиканцев я вообще молчу
Мекс принял текилы с водкой, и ему норм! pic.twitter.com/QZbX3Nuupq— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) June 12, 2018
А Фарфан, судя по всему, переезжает в другую московскую команду
Празднуют трансфер Фарфана в ЦСКА? pic.twitter.com/BDdFnAzyNC— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) June 12, 2018
Что-нибудь более крутого у нас не будет ещё долго, уж поверьте. Так что ловите момент!
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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