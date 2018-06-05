Ещё не сыграно ни одного матча, но чемпионат мира уже начался. И это круто!

товарищеских

Главное, - остерегайтесь иранцев с дудками. Дудеть в них посреди метро для них почему-то дивная страсть. А дудят они мощно.

Фото с фестиваля: И. Москвин prod

Центр Москвы в 12 ночи, просто напомню pic.twitter.com/G3I5IhvJwx — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) June 12, 2018

Мекс принял текилы с водкой, и ему норм! pic.twitter.com/QZbX3Nuupq — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) June 12, 2018