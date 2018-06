Ещё не сыграно ни одного матча, но чемпионат мира уже начался. И это круто!

Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды ? Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!

A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on Jun 5, 2018 at 1:35am PDT