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Египет – Уругвай: Салах остался в запасе

Сегодня на стадионе «Екатеринбург-Арена» состоится матч группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая.

Отметим, что лидер египтян Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, начнет встречу в запасе.

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид, Уарда, Трезеге, Мохсен.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес, Бентанкур, Весино, де Арраскаэта, Суарес, Кавани.
Теги: Сборная Египта Сборная Уругвая Салах
Сегодня, 14:04
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(1)
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:51) #
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online

Охренительный интерес к чемпионату! Трибуны полупустые...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
на нас силы копит...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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