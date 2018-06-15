Египет – Уругвай: Салах остался в запасе

Сегодня на стадионе «Екатеринбург-Арена» состоится матч группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая.Отметим, что лидер египтян Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, начнет встречу в запасе.Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид, Уарда, Трезеге, Мохсен.Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес, Бентанкур, Весино, де Арраскаэта, Суарес, Кавани.