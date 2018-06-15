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Александр Головин рассказал, почему ушёл из прямого эфира Первого канала

Александр Головин рассказал, почему ушёл из прямого эфира Первого каналаПолузащитник сборной России Александр Головин ответил на вопрос, почему внезапно ушёл из прямого эфира Первого канала после победы над Саудовской Аравией (5:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как прошла эта ночь, как отмечали? В интернете были фотографии торта, который вам подарили...

- На самом деле, тяжело было уснуть. Уснул только к четырем часам из-за эмоций. Только сегодня они утихли. Теперь уже готовимся к Египту.

- Смотрели игру с Египтом?

- Да, смотрел сегодняшнюю игру, очень хорошо сыграли обе команды, очень высокие скорости показали.

- Как команда восприняла травму Дзагоева? Обсуждали это?

- Нет точного диагноза, но говорят, что выздоровление займет десять дней. Мы все расстроены и надеемся, что он нам еще поможет.

- Насколько мешает эйфория вокруг сборной, вас в эфире Первого канала так захвалили, это давит?

- Я ушел, потому что я ничего не слышал, так что ничего такого. Меня просто немного не так поняли. Но много нас хвалить не нужно, а то может нехорошо сложиться в дальнейшем.

- Перед матчем с Аравией говорили о том, что не читают, что пишут, а теперь смотрели, как страна гуляла?

- Смотрел несколько видео, где ликовали болельщики. Это был небольшой праздник, я очень счастлив, что мы смогли устроить это для страны.

- Насколько сложно все-таки эту эйфорию внутри себя подавить? Что сказали партнеры после игры?

- Поздравили с двумя голевыми и забитым голом, но главное - это командная работа. Наша сила в том, что мы работаем одной командой. Все, конечно, уже забыли, как хорошо мы сыграли, будем думать только о следующей игре.

- Чувствуете, что к вам интерес гораздо больше чем обычно?

- Я этот не ощущаю, я понимаю, что есть интерес, но это хорошая игра на большом турнире, ничего больше.

- Может быть, есть какие-то мысли по поводу слухов о "Барселоне" и других клубов?

- Говорить могут разное. Это тяжело не заметить, везде ведь пишут, но я отношусь к этому совершенно нейтрально.
Теги: Головин Сборная России
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:34) #
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Молодец
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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