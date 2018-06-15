Александр Головин рассказал, почему ушёл из прямого эфира Первого канала

Полузащитник сборной России Александр Головин ответил на вопрос, почему внезапно ушёл из прямого эфира Первого канала после победы над Саудовской Аравией (5:0), передает корреспондент- На самом деле, тяжело было уснуть. Уснул только к четырем часам из-за эмоций. Только сегодня они утихли. Теперь уже готовимся к Египту.- Да, смотрел сегодняшнюю игру, очень хорошо сыграли обе команды, очень высокие скорости показали.- Нет точного диагноза, но говорят, что выздоровление займет десять дней. Мы все расстроены и надеемся, что он нам еще поможет.- Я ушел, потому что я ничего не слышал, так что ничего такого. Меня просто немного не так поняли. Но много нас хвалить не нужно, а то может нехорошо сложиться в дальнейшем.- Смотрел несколько видео, где ликовали болельщики. Это был небольшой праздник, я очень счастлив, что мы смогли устроить это для страны.- Поздравили с двумя голевыми и забитым голом, но главное - это командная работа. Наша сила в том, что мы работаем одной командой. Все, конечно, уже забыли, как хорошо мы сыграли, будем думать только о следующей игре.- Я этот не ощущаю, я понимаю, что есть интерес, но это хорошая игра на большом турнире, ничего больше.- Говорить могут разное. Это тяжело не заметить, везде ведь пишут, но я отношусь к этому совершенно нейтрально.