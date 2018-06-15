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Валерий Рейнгольд: аравийцам ещё раз пять не забьёт ни Уругвай, ни Египет
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 1-го тура чемпионата мира-2018 в группе A.
- Россия - Саудовская Аравия 5:0
Необходимо поздравить нашу сборную с победой! Выиграли 5:0, смотрелись хорошо, хотя до старта турнира команду страшно критиковали. Россияне имели огромное преимущество, и, откровенно говоря, очень слабый соперник... Но это их проблемы! На родине они уже считаются героями, поскольку вообще пробились на мировое первенство. Сейчас они учатся играть, ругать их сильно не стоит. Мы преподнесли им хороший футбольный урок, ведь выглядели мы убедительно во всех линиях. Но, как я говорил прежде, вчера можно было сыграть и без Акинфеева. Думаю, аравийцам ещё раз пять не забьёт ни Уругвай, ни Египет.
По игре выделил бы тех, кто активней остальных участвовал в голевых атак: Александр Головин и Денис Черышев. Вообще вся команда играла прилично, но отрицательно смотрелись только два футболиста... Первый - это Алан Дзагоев. Человек играл не восстановившись до конца, в составе он занимал, таким образом, чьё-то место. Возможно, даже в заявке сборной. Он получил травму абсолютно на ровном месте, и это значит, что до этого было какое-то недолеченное повреждение.
Второй - это Фёдор Смолов. Выглядел просто безобразно! В чём дело - непонятно. Может, перегорел... Не мне сейчас гадать, там есть Черчесов, который и должен подумать, что случилось с футболистом, который и обыгрывать не мог вчера, и убежать от соперника. Вчера был просто 0.
- Египет - Уругвай 0:1:
Для нас всё будет решать матч с египтянами. Неоднозначный сегодня получился матч, ничего особенного не увидел. Правда, Салах не играл... Очевидно, что Египет сильнее Саудовской Аравии, но посмотрим, как мы будем преодолевать их плотную оборонительную линию.
Уругвай сыграл сегодня не ярко в том числе и потому, что недооценил соперника. Кроме того, очень неудачно играл сегодня Луис Суарес, на которого сделана большая ставка. Но в игре в Екатеринбурге он напомнил мне вчерашнего Смолова. Но Уругвай, очевидно, крепкий соперник, очень серьёзно играющий в обороне. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы в последнем туре решалось будущее сборной России на турнире.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Мы были обязаны обыгрывать аравийцев, и хорошо, что это случилось. Но соперник у нас был слабый, мы должны были побеждать так, как победили. Но очень важно царящую после игры эйфорию закрыть в тёмном и глубоком подвале, чтобы футболисты больше не слышали то, что услышали о себе вчера. Всё, забыли, ребята! Следующий - Египет, и необходимо сосредоточиться, вернётся в обойму Салах, нужно думать об этом сопернике и его лучшем футболисте, а не о том, что было вчера.
- Россия - Саудовская Аравия 5:0
Необходимо поздравить нашу сборную с победой! Выиграли 5:0, смотрелись хорошо, хотя до старта турнира команду страшно критиковали. Россияне имели огромное преимущество, и, откровенно говоря, очень слабый соперник... Но это их проблемы! На родине они уже считаются героями, поскольку вообще пробились на мировое первенство. Сейчас они учатся играть, ругать их сильно не стоит. Мы преподнесли им хороший футбольный урок, ведь выглядели мы убедительно во всех линиях. Но, как я говорил прежде, вчера можно было сыграть и без Акинфеева. Думаю, аравийцам ещё раз пять не забьёт ни Уругвай, ни Египет.
По игре выделил бы тех, кто активней остальных участвовал в голевых атак: Александр Головин и Денис Черышев. Вообще вся команда играла прилично, но отрицательно смотрелись только два футболиста... Первый - это Алан Дзагоев. Человек играл не восстановившись до конца, в составе он занимал, таким образом, чьё-то место. Возможно, даже в заявке сборной. Он получил травму абсолютно на ровном месте, и это значит, что до этого было какое-то недолеченное повреждение.
Второй - это Фёдор Смолов. Выглядел просто безобразно! В чём дело - непонятно. Может, перегорел... Не мне сейчас гадать, там есть Черчесов, который и должен подумать, что случилось с футболистом, который и обыгрывать не мог вчера, и убежать от соперника. Вчера был просто 0.
- Египет - Уругвай 0:1:
Для нас всё будет решать матч с египтянами. Неоднозначный сегодня получился матч, ничего особенного не увидел. Правда, Салах не играл... Очевидно, что Египет сильнее Саудовской Аравии, но посмотрим, как мы будем преодолевать их плотную оборонительную линию.
Уругвай сыграл сегодня не ярко в том числе и потому, что недооценил соперника. Кроме того, очень неудачно играл сегодня Луис Суарес, на которого сделана большая ставка. Но в игре в Екатеринбурге он напомнил мне вчерашнего Смолова. Но Уругвай, очевидно, крепкий соперник, очень серьёзно играющий в обороне. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы в последнем туре решалось будущее сборной России на турнире.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Мы были обязаны обыгрывать аравийцев, и хорошо, что это случилось. Но соперник у нас был слабый, мы должны были побеждать так, как победили. Но очень важно царящую после игры эйфорию закрыть в тёмном и глубоком подвале, чтобы футболисты больше не слышали то, что услышали о себе вчера. Всё, забыли, ребята! Следующий - Египет, и необходимо сосредоточиться, вернётся в обойму Салах, нужно думать об этом сопернике и его лучшем футболисте, а не о том, что было вчера.
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