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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Артем Дзюба процитировал Дамблдора в новом интервью
Нападающий сборной России Артём Дзюба в новом интервью процитировал одного из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере, директора школы волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора.
"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света", - написал журналист ФИФА Игорь Борунов.
"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света", - написал журналист ФИФА Игорь Борунов.
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