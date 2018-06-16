Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26755
Политика и события в стране и мире 4625
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Ситуация на юго-востоке Украины 119639
Mузыка 5726
Зенит 104688
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Артем Дзюба процитировал Дамблдора в новом интервью

Нападающий сборной России Артём Дзюба в новом интервью процитировал одного из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере, директора школы волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора.

"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света", - написал журналист ФИФА Игорь Борунов.
Теги: Дзюба
Сегодня, 21:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(1)
№17 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Ssakoll2
Читает -молодец. Не важно что.

эдак он до эпических произведений в виде состава туалетного дезодоранта дойдёт.


Ну, ты, жжешь. laughing Я, лично, завсегда читаю чего на упаковке туалетной бумаги напечатано. Весьма познавательное чтиво!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая детская книга.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Читает -молодец. Не важно что.

эдак он до эпических произведений в виде состава туалетного дезодоранта дойдёт.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
vermis_64,

Время лета, лето, лето...
Дитя мое, жизнь легка и прекрасна;
Рыбы кувыркаются в воде,
И Дзюба забивает арабам, Боже -
Дзюба забивает арабам... Боже... Дзюба satisfied



Эка тебя прет! Чего употребил?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (1)
online

vermis_64,

Время лета, лето, лето...
Дитя мое, жизнь легка и прекрасна;
Рыбы кувыркаются в воде,
И Дзюба забивает арабам, Боже -
Дзюба забивает арабам... Боже... Дзюба satisfied
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Читает -молодец. Не важно что.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: vermis_64
Цитата: Пивовед
Цитата: Riders1990
Артемка Гарри Поттера решил прочесть?


ну, пора уже переходить парню от раскрасок к серьёзной литературе.



Предлагаешь Колобка изучить?


а потянет ли ?
а выдержит ли психика юного читателя трагическую концовку этого триллера?

как Колобок пытался всех нае6ать, но был слопан в конце своём Лисой, так и наш юный падаван Дзю-Ба всю свою карьеру метался в поисках трофеев, кому-то что-то доказывал, острил, но единственным его трофеем, в итоге, оказался только бумажник Быстрова.


Злой ты, но, в чем то прав. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Цитата: Пивовед
Цитата: Riders1990
Артемка Гарри Поттера решил прочесть?


ну, пора уже переходить парню от раскрасок к серьёзной литературе.



Предлагаешь Колобка изучить?


а потянет ли ?
а выдержит ли психика юного читателя трагическую концовку этого триллера?

как Колобок пытался всех нае6ать, но был слопан в конце своём Лисой, так и наш юный падаван Дзю-Ба всю свою карьеру метался в поисках трофеев, кому-то что-то доказывал, острил, но единственным его трофеем, в итоге, оказался только бумажник Быстрова.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)
online

Дзюба в зеркале еиналеж видит футболиста...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
ну, пора уже переходить парню от раскрасок к серьёзной литературе.

Не ясно, то ли в детство впал, то ли не выходил из оного.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Riders1990
Артемка Гарри Поттера решил прочесть?


ну, пора уже переходить парню от раскрасок к серьёзной литературе.



Предлагаешь Колобка изучить?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Артемка Гарри Поттера решил прочесть?


ну, пора уже переходить парню от раскрасок к серьёзной литературе.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пользователям Доминику и Кембербэтчу это понравилось. wink


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (3)

Дамблдор (не актёр) был умным персонажем и плохими цитатами не бросался...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Артемка Гарри Поттера решил прочесть?Я вот лет 10 назад читал последнюю часть и уже забыл,кто там и что говорил)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
оооооу) мило


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата - по уровню развития.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.