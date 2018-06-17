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Брайан Руис: мы должны писать новую историю

Капитан сборной Коста-Рики Брайан Руис высказался в преддверии стартового матча чемпионата мира с Сербией.

"Наша суперпобеда четыре года назад – это уже давняя история, а мы должны писать новую. Мы здесь, в России, представляем не только свою страну – свою семью, и мы хотим порадовать болельщиков.

Мы допустили ошибки в последних товарищеских матчах, но ведь эти игры и нужны для того, чтобы отработать ряд моментов. Нам нужно настроить коммуникации между игроками, это вопрос общения игроков на поле.

У Бельгии сильная команда. И Сербия - одна из самых сильных команд, они хорошо играют телом, знают, как использовать его, чтобы работать с соперником. Мы готовы к тому, чтобы справиться с этим вызовом. Отдадим все силы, чтобы заработать очки", - цитирует Руиса "КП".
Теги: Сборная Коста-Рики
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