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Тиаго Чонек: Польша сконцентрирована на следующей игре против Сенегала

Защитник сборной Польши Тиаго Чонек отметил, что игроки польской сборной сосредоточены на стартовом матче ЧМ-2018 против Сенегала.

"Мы сконцентрированы на следующей игре с командой Сенегала, но у нас уже есть кое-какие мысли о сборной Японии и время, чтобы проанализировать эту команду.

У нас уже была [товарищеская] игра со сборной Южной Кореи и стиль их игры, на мой взгляд, схож со стилем игры японцев. Это будет жесткий матч, но мы очень уважаем нашего будущего соперника. Завтра мы улетаем в Москву и точно будем готовы, когда придет время", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сборная Польши Сборная Сенегала
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