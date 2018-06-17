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Лучший игрок мира в матче против Швейцарии

На одной из пресс-конференций нападающий сборной Бразилии Неймар назвал себя лучшим игроком мира. Правда, форвард добавил, что Месси и Роналду вообще с другой планеты. Такое скромное мнение о себе надо подтверждать действиями на поле. Rusfootball.info разбирает игру Неймара в матче против Швейцарии.

Первый тайм

4-ая минута
Неймар впервые встречается с мячом в середине поля, где пытается обыграть сразу трех футболистов. Сделать это на маленьком участке не получилось. Но и мяча Неймар не потерял, даже заставил Бехрами нарушить правила.

6-ая минута
Нападающий красиво в середине поля уходит в сторону, заставляя Джаку останавливать его руками. Атака бразильцев продолжилась уже без Неймара, а Джака нарвался на устное замечание от арбитра.

9-ая минута
Еще один финт Неймара против Бехрами. Швейцарец явно не успевает за форвардом и снова фолит. Арбитр пока не лезет в карман за карточкой.

11-ая минута
Первое проникновение Неймара в штрафную Швейцарии, и сразу в альпийских владениях запылало. Неймар, разыграв комбинацию с Коутиньо, хлестко прострелил на Паулиньо, которому не хватило считанных сантиметров, чтобы открыть счет в матче.

14-ая минута
Неймара снова дергают за футболку перед чужой штрафной площадью. До ворот очень далеко, да и точка не совсем удобная. Но это не пугает Неймара, который бьет прямым ударом со штрафного. Прямо в стенку попадает форвард.

17-ая минута
Неймар старается работать на поле и без мяча. Его давление на Зоммера заставляет швейцарского голкипера сыграть на отбой в аут.

20-ая минута
Можно сказать, что Неймар косвенно поучаствовал в забитом голе команды. Именно он дотащил мяч до чужой штрафной, где сыграл на Марсело. Тот прострелил, отскок, мяч у Коутиньо, а потом... Красота, которую даже не получится описать словами.

28-ая минута
Швейцария перехватила инициативу, и Неймару вместе с партнерами приходится обороняться. Надо признать, что и в этом он преуспел, спокойно забрав мяч на фланге у Шакири.

31-ая минута
От Бехрами Неймар ушел изящным финтом, а Лихтштайнера заставил нарушить правила. Теперь арбитр не стал жалеть защитника и показал ему горчичник.

Лучший игрок мира в матче против Швейцарии


Фото ЕРА


33-ая минута
Неймар поторопился к углу поля, откуда вырезал идеальный навес на дальнюю штангу. Скидка от Габриэла Жезуса летит вдоль вратарской, и никто ее не замыкает.

34-ая минута
Да, все-таки был прав Тите, когда говорил, что состояние у Неймара еще не 100-процентное. Забег состоялся по краю с Бехрами, и швейцарец его выиграл, даже с запасом.

45+2 минута
Еще одна подача от Неймара с корнера становится опасной. Теперь навес форварда становится точным для Тьяго Силва, который с убойной позиции мажет мимо рамки.

Второй тайм

47-ая минута
Неймар дважды получал мяч на левом фланге. Но оба раза форвард не пошел в обводку, дождавшись партнеров, на которых играл надежно, без риска.

50-ая минута
Как и в остальных стандартах у своих ворот, Неймар находился в зоне подбора, готовый рвануть в контрвыпад. Но на этой минуте бежать не потребовалось, пришлось всей командой идти к центру поля.

52-ая минута
Неймар разозлися после пропущенного гола. Решил покружить соперников в центральном круге, но его сдержали быстро. И уже без нарушения правил.

55-ая минута
Не стал поддаваться на провокации Неймар, когда Джемайли выхватил у него мяч и не хотел отдавать. Бразилец спокойно пошел к сопернику, но арбитр, на всякий случай, разнял игроков.

56-ая минута
На двоих пошел в обводку Неймар. И если Джемайли обыграть получилось, то Бехрами уже подстроился под его дриблинг и мяч отобрал.

58-ая минута
От Марсело Неймару прилетела передача в чужой штрафной. С одной ноги на другую переложил мяч форвард и сильно пробил в ближний угол. Затрещала внешняя сетка, как и стопа Неймара. Ударился он в соперника, поэтому исполнять корнер не отправился.

62-ая минута
Красивая передача Неймара на Жезуса, но от того столь точного и яркого ответа не последовало.

65-ая минута
Еще и Шера посадил Неймар на желтую карточку. Пробросил он мяч мимо швейцарского защитника, а тому пришлось руками за майку останавливать форварда.

66-ая минута
Неймар сначала плохо исполнил стандарт, а потом и навес с корнера у него не получился. Расстроился прицел форварда, да и силы стали покидать.

68-ая минута
Третий горчичник заработали швейцарцы на Неймаре. Бехрами не успел за форварде и вдарил того сзади по ногам. И до того прихрамывал Неймар, а после фола начал еще сильнее.

70-ая минута
Отодвинулся на правый фланг Неймар и оттуда идеально послал мяч в штрафную на Коутиньо. У того повторить свой трюк из первого тайма не получилось, но был близок хавбек "Барсы".

75-ая минута
Стал попросту заигрываться Неймар. Не замечая партнеров, полез он на всю швейцарскую оборону и был обыгран. И уже без всяких фолов.

78-ая минута
Не нашел других вариантов Неймар и врезал по воротам из-за штрафной. Зоммер момент удара прекрасно видел, поэтому легко выловил мяч в самом углу ворот.

85-ая минута
Неймар включил скорость по левой бровке, но ее оказалось недостаточно, чтобы убежать от швейцарского защитника.

86-ая минута
В новой попытке атаковать Неймар не стал тянуть одеяло на себя, а отпасовал в центр на ход Фирмино. Ход партнера был не таким быстрым, как надеялся Неймар, поэтому его передача точной не оказалась.

88-ая минута
Много позиций менял Неймар в чужой штрафной, запутал защитников и головой с 11 метров пальнул после подачи Виллиана. Прямо в руки Зоммеру прилетел мяч.

90-ая минута
У Неймара получается прекрасный навес со стандарта. Фирмино в чужой штрафной отклеился от соперника и головой вмазал в угол. Зоммер потащил, не сделав Неймара автором голевой передачи.

90+5 минута
Сам заработал стандарт Неймар и исполнил его легким навесом в штрафную. Момент был острым, но швейцарцы с ним справились.

Итог
Зажечь, как Роналду, Неймар не сумел. Но и запороть стопроцентный момент, как Месси, не запорол. Старался, двигался, пускался в дриблинг. Но в первом тайме у Неймара получалось лучше работать на команду. После перерыва на поле у Бразилии стало на одного индивидуалиста больше. Неймар затягивал, не видел никого вокруг. Порой это было чересчур.

Итог в цифрах
4 удара (2 - в створ, 2 - заблокированы), 73 касания, 35 передач (89% точных, 4 ключевые), 8 обводок (3 успешные).

Чемпионат мира-2018

Группа E. 1-й тур

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)

Бразилия – Швейцария

Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52



Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, (Аугусто, 72), Каземиро, (Фернандиньо, 64), Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, (Фирмино, 84), Неймар.

Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири, Сеферович, (Эмболо 86).
Теги: Сборная Бразилии Сборная Швейцарии Неймар
Сегодня, 22:58
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3
(0)
№3 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ,по его же словам,он лучший игрок нашего мира!!!А Месси и Роналдо с другой планеты!!!Ну насчет нашего мира он погорячился,а на инопланетянена-только Роналдо пока похож,Месси ,после незабитого пеналя как то приземлился.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Понтовик этот Неймар.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 23:07) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неймар бычара эгоистичный, партнеров не видит, играет сам с собой, вместо паса постоянно лезет в обыгрыш. Лучше бы он до сих пор травмированный был, сборной это пошло бы только на пользу
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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