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Лучший игрок мира в матче против Швейцарии
На одной из пресс-конференций нападающий сборной Бразилии Неймар назвал себя лучшим игроком мира. Правда, форвард добавил, что Месси и Роналду вообще с другой планеты. Такое скромное мнение о себе надо подтверждать действиями на поле. Rusfootball.info разбирает игру Неймара в матче против Швейцарии.
Первый тайм
4-ая минута
Неймар впервые встречается с мячом в середине поля, где пытается обыграть сразу трех футболистов. Сделать это на маленьком участке не получилось. Но и мяча Неймар не потерял, даже заставил Бехрами нарушить правила.
6-ая минута
Нападающий красиво в середине поля уходит в сторону, заставляя Джаку останавливать его руками. Атака бразильцев продолжилась уже без Неймара, а Джака нарвался на устное замечание от арбитра.
9-ая минута
Еще один финт Неймара против Бехрами. Швейцарец явно не успевает за форвардом и снова фолит. Арбитр пока не лезет в карман за карточкой.
11-ая минута
Первое проникновение Неймара в штрафную Швейцарии, и сразу в альпийских владениях запылало. Неймар, разыграв комбинацию с Коутиньо, хлестко прострелил на Паулиньо, которому не хватило считанных сантиметров, чтобы открыть счет в матче.
14-ая минута
Неймара снова дергают за футболку перед чужой штрафной площадью. До ворот очень далеко, да и точка не совсем удобная. Но это не пугает Неймара, который бьет прямым ударом со штрафного. Прямо в стенку попадает форвард.
17-ая минута
Неймар старается работать на поле и без мяча. Его давление на Зоммера заставляет швейцарского голкипера сыграть на отбой в аут.
20-ая минута
Можно сказать, что Неймар косвенно поучаствовал в забитом голе команды. Именно он дотащил мяч до чужой штрафной, где сыграл на Марсело. Тот прострелил, отскок, мяч у Коутиньо, а потом... Красота, которую даже не получится описать словами.
28-ая минута
Швейцария перехватила инициативу, и Неймару вместе с партнерами приходится обороняться. Надо признать, что и в этом он преуспел, спокойно забрав мяч на фланге у Шакири.
31-ая минута
От Бехрами Неймар ушел изящным финтом, а Лихтштайнера заставил нарушить правила. Теперь арбитр не стал жалеть защитника и показал ему горчичник.
33-ая минута
Неймар поторопился к углу поля, откуда вырезал идеальный навес на дальнюю штангу. Скидка от Габриэла Жезуса летит вдоль вратарской, и никто ее не замыкает.
34-ая минута
Да, все-таки был прав Тите, когда говорил, что состояние у Неймара еще не 100-процентное. Забег состоялся по краю с Бехрами, и швейцарец его выиграл, даже с запасом.
45+2 минута
Еще одна подача от Неймара с корнера становится опасной. Теперь навес форварда становится точным для Тьяго Силва, который с убойной позиции мажет мимо рамки.
Второй тайм
47-ая минута
Неймар дважды получал мяч на левом фланге. Но оба раза форвард не пошел в обводку, дождавшись партнеров, на которых играл надежно, без риска.
50-ая минута
Как и в остальных стандартах у своих ворот, Неймар находился в зоне подбора, готовый рвануть в контрвыпад. Но на этой минуте бежать не потребовалось, пришлось всей командой идти к центру поля.
52-ая минута
Неймар разозлися после пропущенного гола. Решил покружить соперников в центральном круге, но его сдержали быстро. И уже без нарушения правил.
55-ая минута
Не стал поддаваться на провокации Неймар, когда Джемайли выхватил у него мяч и не хотел отдавать. Бразилец спокойно пошел к сопернику, но арбитр, на всякий случай, разнял игроков.
56-ая минута
На двоих пошел в обводку Неймар. И если Джемайли обыграть получилось, то Бехрами уже подстроился под его дриблинг и мяч отобрал.
58-ая минута
От Марсело Неймару прилетела передача в чужой штрафной. С одной ноги на другую переложил мяч форвард и сильно пробил в ближний угол. Затрещала внешняя сетка, как и стопа Неймара. Ударился он в соперника, поэтому исполнять корнер не отправился.
62-ая минута
Красивая передача Неймара на Жезуса, но от того столь точного и яркого ответа не последовало.
65-ая минута
Еще и Шера посадил Неймар на желтую карточку. Пробросил он мяч мимо швейцарского защитника, а тому пришлось руками за майку останавливать форварда.
66-ая минута
Неймар сначала плохо исполнил стандарт, а потом и навес с корнера у него не получился. Расстроился прицел форварда, да и силы стали покидать.
68-ая минута
Третий горчичник заработали швейцарцы на Неймаре. Бехрами не успел за форварде и вдарил того сзади по ногам. И до того прихрамывал Неймар, а после фола начал еще сильнее.
70-ая минута
Отодвинулся на правый фланг Неймар и оттуда идеально послал мяч в штрафную на Коутиньо. У того повторить свой трюк из первого тайма не получилось, но был близок хавбек "Барсы".
75-ая минута
Стал попросту заигрываться Неймар. Не замечая партнеров, полез он на всю швейцарскую оборону и был обыгран. И уже без всяких фолов.
78-ая минута
Не нашел других вариантов Неймар и врезал по воротам из-за штрафной. Зоммер момент удара прекрасно видел, поэтому легко выловил мяч в самом углу ворот.
85-ая минута
Неймар включил скорость по левой бровке, но ее оказалось недостаточно, чтобы убежать от швейцарского защитника.
86-ая минута
В новой попытке атаковать Неймар не стал тянуть одеяло на себя, а отпасовал в центр на ход Фирмино. Ход партнера был не таким быстрым, как надеялся Неймар, поэтому его передача точной не оказалась.
88-ая минута
Много позиций менял Неймар в чужой штрафной, запутал защитников и головой с 11 метров пальнул после подачи Виллиана. Прямо в руки Зоммеру прилетел мяч.
90-ая минута
У Неймара получается прекрасный навес со стандарта. Фирмино в чужой штрафной отклеился от соперника и головой вмазал в угол. Зоммер потащил, не сделав Неймара автором голевой передачи.
90+5 минута
Сам заработал стандарт Неймар и исполнил его легким навесом в штрафную. Момент был острым, но швейцарцы с ним справились.
Итог
Зажечь, как Роналду, Неймар не сумел. Но и запороть стопроцентный момент, как Месси, не запорол. Старался, двигался, пускался в дриблинг. Но в первом тайме у Неймара получалось лучше работать на команду. После перерыва на поле у Бразилии стало на одного индивидуалиста больше. Неймар затягивал, не видел никого вокруг. Порой это было чересчур.
Итог в цифрах
4 удара (2 - в створ, 2 - заблокированы), 73 касания, 35 передач (89% точных, 4 ключевые), 8 обводок (3 успешные).
Первый тайм
4-ая минута
Неймар впервые встречается с мячом в середине поля, где пытается обыграть сразу трех футболистов. Сделать это на маленьком участке не получилось. Но и мяча Неймар не потерял, даже заставил Бехрами нарушить правила.
6-ая минута
Нападающий красиво в середине поля уходит в сторону, заставляя Джаку останавливать его руками. Атака бразильцев продолжилась уже без Неймара, а Джака нарвался на устное замечание от арбитра.
9-ая минута
Еще один финт Неймара против Бехрами. Швейцарец явно не успевает за форвардом и снова фолит. Арбитр пока не лезет в карман за карточкой.
11-ая минута
Первое проникновение Неймара в штрафную Швейцарии, и сразу в альпийских владениях запылало. Неймар, разыграв комбинацию с Коутиньо, хлестко прострелил на Паулиньо, которому не хватило считанных сантиметров, чтобы открыть счет в матче.
14-ая минута
Неймара снова дергают за футболку перед чужой штрафной площадью. До ворот очень далеко, да и точка не совсем удобная. Но это не пугает Неймара, который бьет прямым ударом со штрафного. Прямо в стенку попадает форвард.
17-ая минута
Неймар старается работать на поле и без мяча. Его давление на Зоммера заставляет швейцарского голкипера сыграть на отбой в аут.
20-ая минута
Можно сказать, что Неймар косвенно поучаствовал в забитом голе команды. Именно он дотащил мяч до чужой штрафной, где сыграл на Марсело. Тот прострелил, отскок, мяч у Коутиньо, а потом... Красота, которую даже не получится описать словами.
28-ая минута
Швейцария перехватила инициативу, и Неймару вместе с партнерами приходится обороняться. Надо признать, что и в этом он преуспел, спокойно забрав мяч на фланге у Шакири.
31-ая минута
От Бехрами Неймар ушел изящным финтом, а Лихтштайнера заставил нарушить правила. Теперь арбитр не стал жалеть защитника и показал ему горчичник.
Фото ЕРА
33-ая минута
Неймар поторопился к углу поля, откуда вырезал идеальный навес на дальнюю штангу. Скидка от Габриэла Жезуса летит вдоль вратарской, и никто ее не замыкает.
34-ая минута
Да, все-таки был прав Тите, когда говорил, что состояние у Неймара еще не 100-процентное. Забег состоялся по краю с Бехрами, и швейцарец его выиграл, даже с запасом.
45+2 минута
Еще одна подача от Неймара с корнера становится опасной. Теперь навес форварда становится точным для Тьяго Силва, который с убойной позиции мажет мимо рамки.
Второй тайм
47-ая минута
Неймар дважды получал мяч на левом фланге. Но оба раза форвард не пошел в обводку, дождавшись партнеров, на которых играл надежно, без риска.
50-ая минута
Как и в остальных стандартах у своих ворот, Неймар находился в зоне подбора, готовый рвануть в контрвыпад. Но на этой минуте бежать не потребовалось, пришлось всей командой идти к центру поля.
52-ая минута
Неймар разозлися после пропущенного гола. Решил покружить соперников в центральном круге, но его сдержали быстро. И уже без нарушения правил.
55-ая минута
Не стал поддаваться на провокации Неймар, когда Джемайли выхватил у него мяч и не хотел отдавать. Бразилец спокойно пошел к сопернику, но арбитр, на всякий случай, разнял игроков.
56-ая минута
На двоих пошел в обводку Неймар. И если Джемайли обыграть получилось, то Бехрами уже подстроился под его дриблинг и мяч отобрал.
58-ая минута
От Марсело Неймару прилетела передача в чужой штрафной. С одной ноги на другую переложил мяч форвард и сильно пробил в ближний угол. Затрещала внешняя сетка, как и стопа Неймара. Ударился он в соперника, поэтому исполнять корнер не отправился.
62-ая минута
Красивая передача Неймара на Жезуса, но от того столь точного и яркого ответа не последовало.
65-ая минута
Еще и Шера посадил Неймар на желтую карточку. Пробросил он мяч мимо швейцарского защитника, а тому пришлось руками за майку останавливать форварда.
66-ая минута
Неймар сначала плохо исполнил стандарт, а потом и навес с корнера у него не получился. Расстроился прицел форварда, да и силы стали покидать.
68-ая минута
Третий горчичник заработали швейцарцы на Неймаре. Бехрами не успел за форварде и вдарил того сзади по ногам. И до того прихрамывал Неймар, а после фола начал еще сильнее.
70-ая минута
Отодвинулся на правый фланг Неймар и оттуда идеально послал мяч в штрафную на Коутиньо. У того повторить свой трюк из первого тайма не получилось, но был близок хавбек "Барсы".
75-ая минута
Стал попросту заигрываться Неймар. Не замечая партнеров, полез он на всю швейцарскую оборону и был обыгран. И уже без всяких фолов.
78-ая минута
Не нашел других вариантов Неймар и врезал по воротам из-за штрафной. Зоммер момент удара прекрасно видел, поэтому легко выловил мяч в самом углу ворот.
85-ая минута
Неймар включил скорость по левой бровке, но ее оказалось недостаточно, чтобы убежать от швейцарского защитника.
86-ая минута
В новой попытке атаковать Неймар не стал тянуть одеяло на себя, а отпасовал в центр на ход Фирмино. Ход партнера был не таким быстрым, как надеялся Неймар, поэтому его передача точной не оказалась.
88-ая минута
Много позиций менял Неймар в чужой штрафной, запутал защитников и головой с 11 метров пальнул после подачи Виллиана. Прямо в руки Зоммеру прилетел мяч.
90-ая минута
У Неймара получается прекрасный навес со стандарта. Фирмино в чужой штрафной отклеился от соперника и головой вмазал в угол. Зоммер потащил, не сделав Неймара автором голевой передачи.
90+5 минута
Сам заработал стандарт Неймар и исполнил его легким навесом в штрафную. Момент был острым, но швейцарцы с ним справились.
Итог
Зажечь, как Роналду, Неймар не сумел. Но и запороть стопроцентный момент, как Месси, не запорол. Старался, двигался, пускался в дриблинг. Но в первом тайме у Неймара получалось лучше работать на команду. После перерыва на поле у Бразилии стало на одного индивидуалиста больше. Неймар затягивал, не видел никого вокруг. Порой это было чересчур.
Итог в цифрах
4 удара (2 - в створ, 2 - заблокированы), 73 касания, 35 передач (89% точных, 4 ключевые), 8 обводок (3 успешные).
Чемпионат мира-2018
Группа E. 1-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Бразилия – Швейцария
Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52
Группа E. 1-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Бразилия – Швейцария
Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52
Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, (Аугусто, 72), Каземиро, (Фернандиньо, 64), Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, (Фирмино, 84), Неймар.
Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири, Сеферович, (Эмболо 86).
Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири, Сеферович, (Эмболо 86).
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