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Станислав Черчесов: у нас есть понимание, как сдержать Салаха
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами после последней тренировки перед матчем со сборной Египта.
- Как настроение в сборной? Почувствовали что вы играете дома, в России?
- Мы и до игры чувствовали себя комфортно и было хорошее настроение. Да было небольшое предстартовое волнение, которое мы успешно преодолели. Безусловно, то, что мы играем у себя дома нам помогает.
- Приняли ли вы решение кто сыграет в основе, Смолов или Дзюба?
- Ну мы как и перед первой игрой, наигрываем все варианты, у нас есть еще время принять решение. От первой игры ничего здесь не зависит, у нас будет другой соперник.
- Головин был одним лучших в матче с саудовцами , почему он для вас такой важный игрок?
- Есть функции которые он выполняет, мы ему даем свои качества раскрывать. Но первая игра это первая игра и надеемся что и в следующих играх он будет играть также.
- Против Салаха будет какая-то спец стратегия?
- Мы играем не против одного игрока, а против команды, которую хорошо изучили. Что касается нейтрализации Салаха - у нас есть понимание как это сделать.
- Если, все таки, Салах не будет играть кто еще может стать угрозой для вас?
- У них есть хорошие игроки, но мы готовимся к любому варианту с ним или без него. Но у нас свои задачи на завтра.
- Какие выводы вы сделали по прошедшему матчу Египта с Уругваем?
- Мы смотрели и предыдущие их матчи, они играют в одном ключе, где то лучше где-то хуже. Но у нас есть игроки - в которых я не сомневаюсь.
- В чем разница между Саудовской Аравией и Египтом?
- В обоих командах есть техничные футболисты, но Египет, конечно, рангом повыше.
- Кто заменит в основе Дзагоева?
- Узнаете завтра
– Смогут ли 10 игроков сборной России обыграть 11 сборной Египта, но без Салаха?
- Я не знаю как ответить на этот вопрос, поэтому просто предпочту выиграть, без всяких дополнительных условий.
- Вам льстит тот факт что вы уверенно начали турнир?
- Только последующие матчи покажут закономерность такого начала, а так, нам ничего не льстит. Эта победа конечно настраивает россиян на положительный лад. Но нам надо уже писать другую историю
- Насколько далеко сборная может пройти в ЧМ?
Мы идем от матча к матчу. Мы не думаем на перед, завтра у нас Египет например. А дальше завтрашнего дня мы не смотрим и не хотим смотреть.
- Германия вчера проиграла, что вы думаете об этом?
- Мы говорим о первом матче, одним он удался другим нет. Но матч мог закончится как угодно. Кто то стартует менее удачно кто то более. Но, я уверен, немцы способны исправить эту ситуации. Признаюсь, я вчера переживал именно за них.
Rusfootball.info
- Как настроение в сборной? Почувствовали что вы играете дома, в России?
- Мы и до игры чувствовали себя комфортно и было хорошее настроение. Да было небольшое предстартовое волнение, которое мы успешно преодолели. Безусловно, то, что мы играем у себя дома нам помогает.
- Приняли ли вы решение кто сыграет в основе, Смолов или Дзюба?
- Ну мы как и перед первой игрой, наигрываем все варианты, у нас есть еще время принять решение. От первой игры ничего здесь не зависит, у нас будет другой соперник.
- Головин был одним лучших в матче с саудовцами , почему он для вас такой важный игрок?
- Есть функции которые он выполняет, мы ему даем свои качества раскрывать. Но первая игра это первая игра и надеемся что и в следующих играх он будет играть также.
- Против Салаха будет какая-то спец стратегия?
- Мы играем не против одного игрока, а против команды, которую хорошо изучили. Что касается нейтрализации Салаха - у нас есть понимание как это сделать.
- Если, все таки, Салах не будет играть кто еще может стать угрозой для вас?
- У них есть хорошие игроки, но мы готовимся к любому варианту с ним или без него. Но у нас свои задачи на завтра.
- Какие выводы вы сделали по прошедшему матчу Египта с Уругваем?
- Мы смотрели и предыдущие их матчи, они играют в одном ключе, где то лучше где-то хуже. Но у нас есть игроки - в которых я не сомневаюсь.
- В чем разница между Саудовской Аравией и Египтом?
- В обоих командах есть техничные футболисты, но Египет, конечно, рангом повыше.
- Кто заменит в основе Дзагоева?
- Узнаете завтра
– Смогут ли 10 игроков сборной России обыграть 11 сборной Египта, но без Салаха?
- Я не знаю как ответить на этот вопрос, поэтому просто предпочту выиграть, без всяких дополнительных условий.
- Вам льстит тот факт что вы уверенно начали турнир?
- Только последующие матчи покажут закономерность такого начала, а так, нам ничего не льстит. Эта победа конечно настраивает россиян на положительный лад. Но нам надо уже писать другую историю
- Насколько далеко сборная может пройти в ЧМ?
Мы идем от матча к матчу. Мы не думаем на перед, завтра у нас Египет например. А дальше завтрашнего дня мы не смотрим и не хотим смотреть.
- Германия вчера проиграла, что вы думаете об этом?
- Мы говорим о первом матче, одним он удался другим нет. Но матч мог закончится как угодно. Кто то стартует менее удачно кто то более. Но, я уверен, немцы способны исправить эту ситуации. Признаюсь, я вчера переживал именно за них.
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