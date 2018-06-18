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Станислав Черчесов: у нас есть понимание, как сдержать Салаха

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами после последней тренировки перед матчем со сборной Египта.

- Как настроение в сборной? Почувствовали что вы играете дома, в России?

- Мы и до игры чувствовали себя комфортно и было хорошее настроение. Да было небольшое предстартовое волнение, которое мы успешно преодолели. Безусловно, то, что мы играем у себя дома нам помогает.

- Приняли ли вы решение кто сыграет в основе, Смолов или Дзюба?

- Ну мы как и перед первой игрой, наигрываем все варианты, у нас есть еще время принять решение. От первой игры ничего здесь не зависит, у нас будет другой соперник.

- Головин был одним лучших в матче с саудовцами , почему он для вас такой важный игрок?

- Есть функции которые он выполняет, мы ему даем свои качества раскрывать. Но первая игра это первая игра и надеемся что и в следующих играх он будет играть также.

- Против Салаха будет какая-то спец стратегия?

- Мы играем не против одного игрока, а против команды, которую хорошо изучили. Что касается нейтрализации Салаха - у нас есть понимание как это сделать.

- Если, все таки, Салах не будет играть кто еще может стать угрозой для вас?

- У них есть хорошие игроки, но мы готовимся к любому варианту с ним или без него. Но у нас свои задачи на завтра.

- Какие выводы вы сделали по прошедшему матчу Египта с Уругваем?

- Мы смотрели и предыдущие их матчи, они играют в одном ключе, где то лучше где-то хуже. Но у нас есть игроки - в которых я не сомневаюсь.

- В чем разница между Саудовской Аравией и Египтом?

- В обоих командах есть техничные футболисты, но Египет, конечно, рангом повыше.

- Кто заменит в основе Дзагоева?

- Узнаете завтра

– Смогут ли 10 игроков сборной России обыграть 11 сборной Египта, но без Салаха?


- Я не знаю как ответить на этот вопрос, поэтому просто предпочту выиграть, без всяких дополнительных условий.

- Вам льстит тот факт что вы уверенно начали турнир?

- Только последующие матчи покажут закономерность такого начала, а так, нам ничего не льстит. Эта победа конечно настраивает россиян на положительный лад. Но нам надо уже писать другую историю

- Насколько далеко сборная может пройти в ЧМ?

Мы идем от матча к матчу. Мы не думаем на перед, завтра у нас Египет например. А дальше завтрашнего дня мы не смотрим и не хотим смотреть.

- Германия вчера проиграла, что вы думаете об этом?

- Мы говорим о первом матче, одним он удался другим нет. Но матч мог закончится как угодно. Кто то стартует менее удачно кто то более. Но, я уверен, немцы способны исправить эту ситуации. Признаюсь, я вчера переживал именно за них.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 14:06
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
Вообщем не ответил ни на один вопрос...а сдержать Салаха... в этой сборной может только один футболист....КУДРЯШОВ....

smile А разве он когда -нибудь отвечает на вопросы? Как обычно включает бычку и несет ахинею ни о чем
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:18) #
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online

Вообщем не ответил ни на один вопрос...а сдержать Салаха... в этой сборной может только один футболист....КУДРЯШОВ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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