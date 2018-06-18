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Третий дубль турнира - оформлен Лукаку. Панама держалась только первый тайм

Третий дубль турнира - оформлен Лукаку. Панама держалась только первый таймЛатиноамериканцы, которые выглядели перед игрой откровенными андердогами, достойно продержались первые сорок пять минут, но на большее их не хватило. Бельгия всё-таки реализовала свой класс, - а Лукаку отметился двумя забитыми голами.

Вывеска этого матча не обещала большого противостояния. Все-таки Бельгия - неявный, но один из фаворитов чемпионата мира. Панама же команда куда более скромная. Для них попадание в Россию - уже состоявшаяся победа.

Но мы уже поняли, что начинают сильные команды этот турнир не очень здорово. Германия проиграла Мексике, Бразилия обошлась мировой со Швейцарией, а Франция была откровенно неубедительна в противостоянии с Австралией. Почему бы не захромать Бельгии?

После небольшой разведки, уложенной в пару минут, команда Мартинеса заключила соперника в крепкие тиски и начала потихоньку наращивать давление. Целостности европейской команде явно не хватало - это читалось в бешеном проценте брака и непонимании игроков в некоторых эпизодах.

Но этого было достаточно для создания пары крепких эпизодов у ворот латиноамериканцев. Активно этому способствовала оборона панамцев, особенно плохо действующая на стандартных положениях. Бельгия первые моменты простила, - Азар зарядил мимо ворот после ошибки Романа Торреса, а удар Мертенса потащил голкипер.

Моментами Панама избавлялась от настойчивых гостей, оккупировавших их штрафную, но только на какое-то время: номинальные гости иногда цеплялись за мячи на половине поля бельгийцев, даже комбинировали там, но все это было за пределами штрафной и далеко от явной опасности.

Но даже так Панама показывала гораздо больше, чем от нее ожидали до начала игры. Настоящий голевой момент, насчет которого уже никак не вильнешь, у Бельгии только один, - убегал один на один Лукаку, но снова спас вратарь.

Бельгийцы таким путем - неторопливой, чуть ли не ленивой манерой играть - вполне могли докатиться до результата, который накануне показала та же Бразилия. Только там в противниках была Швейцария, сборная с Шакири или тем же знакомым нам Стивеном Цубером. Панама выглядело на порядок скромнее даже их.

Но не успели все зрители вернуться на свои места, как в самом начале второго тайма Бельгия показала, что забивать её мастера не разучились. Голевая атака началась с очередного навеса на Лукаку, который был прерван защитником. В результате череды отскоков снаряд опускался прямо перед Мертенсом, топтавшемся где-то на углу штрафной. Тот зарядил по ещё не опустившемуся и открыл счёт потрясающим голом.

После этого Бельгия снова немного успокоилась, - видимо, не хотела терять силы сверх необходимого. Сборная Панамы, прекрасно понимая, что охранять счёт, который их не устраивает нет никакого смысла, постаралась сыграть активнее в нападении, но из этого вышел только один момент, нивелировал который в ближнем бою Куртуа.

Даже в таком сдержанном режиме Бельгия забила ещё. Наверное, это и не должно было удивлять, всё-таки латиноамериканцы были вынуждены раскрываться, а это сильно облегчало задачу их противникам. Сначала Лукаку забил после наброса Де Брёйне, а затем он же вышел один на один и перебросил вратаря Панамы. Здесь, конечно, все уже было ясно. Игра закончилась минут за пятнадцать до финального свистка. Несмотря на отчаянные порывы в оставшееся время, Панама так и не смогла забить на чемпионате мира в этом матче. Что ж, чтобы войти в историю, у них ещё будет пара встреч.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 1-й тур

Стадион: "Фишт", Сочи

Бельгия – Панама 3:0


Голы: Мертенс, 49, Лукаку, 72, 78.

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско (Дембеле, 78), Де Брёйне, Витсель (Шадли, 90), Эден Азар, Лукаку, Мертенс (Торган Азар, 86)

Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас (Торрес, 68), Годой, Купер, Родригес (Диас, 68), Перес (Техада, 76)

Предупреждения: Менье, 15, Дэвис, 20, Барсенас, 45, Купер, 50, Мурильо, 53, Годой, 61, Вертонген, 63, Де Брейне, 88.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Панама Бельгия Лукаку
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