Третий дубль турнира - оформлен Лукаку. Панама держалась только первый тайм

Чемпионат мира-2018



Группа G. 1-й тур



Стадион: "Фишт", Сочи



Бельгия – Панама 3:0

Латиноамериканцы, которые выглядели перед игрой откровенными андердогами, достойно продержались первые сорок пять минут, но на большее их не хватило. Бельгия всё-таки реализовала свой класс, - а Лукаку отметился двумя забитыми голами.Вывеска этого матча не обещала большого противостояния. Все-таки Бельгия - неявный, но один из фаворитов чемпионата мира. Панама же команда куда более скромная. Для них попадание в Россию - уже состоявшаяся победа.Но мы уже поняли, что начинают сильные команды этот турнир не очень здорово. Германия проиграла Мексике, Бразилия обошлась мировой со Швейцарией, а Франция была откровенно неубедительна в противостоянии с Австралией. Почему бы не захромать Бельгии?После небольшой разведки, уложенной в пару минут, команда Мартинеса заключила соперника в крепкие тиски и начала потихоньку наращивать давление. Целостности европейской команде явно не хватало - это читалось в бешеном проценте брака и непонимании игроков в некоторых эпизодах.Но этого было достаточно для создания пары крепких эпизодов у ворот латиноамериканцев. Активно этому способствовала оборона панамцев, особенно плохо действующая на стандартных положениях. Бельгия первые моменты простила, - Азар зарядил мимо ворот после ошибки Романа Торреса, а удар Мертенса потащил голкипер.Моментами Панама избавлялась от настойчивых гостей, оккупировавших их штрафную, но только на какое-то время: номинальные гости иногда цеплялись за мячи на половине поля бельгийцев, даже комбинировали там, но все это было за пределами штрафной и далеко от явной опасности.Но даже так Панама показывала гораздо больше, чем от нее ожидали до начала игры. Настоящий голевой момент, насчет которого уже никак не вильнешь, у Бельгии только один, - убегал один на один Лукаку, но снова спас вратарь.Бельгийцы таким путем - неторопливой, чуть ли не ленивой манерой играть - вполне могли докатиться до результата, который накануне показала та же Бразилия. Только там в противниках была Швейцария, сборная с Шакири или тем же знакомым нам Стивеном Цубером. Панама выглядело на порядок скромнее даже их.Но не успели все зрители вернуться на свои места, как в самом начале второго тайма Бельгия показала, что забивать её мастера не разучились. Голевая атака началась с очередного навеса на Лукаку, который был прерван защитником. В результате череды отскоков снаряд опускался прямо перед Мертенсом, топтавшемся где-то на углу штрафной. Тот зарядил по ещё не опустившемуся и открыл счёт потрясающим голом.После этого Бельгия снова немного успокоилась, - видимо, не хотела терять силы сверх необходимого. Сборная Панамы, прекрасно понимая, что охранять счёт, который их не устраивает нет никакого смысла, постаралась сыграть активнее в нападении, но из этого вышел только один момент, нивелировал который в ближнем бою Куртуа.Даже в таком сдержанном режиме Бельгия забила ещё. Наверное, это и не должно было удивлять, всё-таки латиноамериканцы были вынуждены раскрываться, а это сильно облегчало задачу их противникам. Сначала Лукаку забил после наброса Де Брёйне, а затем он же вышел один на один и перебросил вратаря Панамы. Здесь, конечно, все уже было ясно. Игра закончилась минут за пятнадцать до финального свистка. Несмотря на отчаянные порывы в оставшееся время, Панама так и не смогла забить на чемпионате мира в этом матче. Что ж, чтобы войти в историю, у них ещё будет пара встреч.Мертенс, 49, Лукаку, 72, 78.Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско (Дембеле, 78), Де Брёйне, Витсель (Шадли, 90), Эден Азар, Лукаку, Мертенс (Торган Азар, 86)Пенедо, Мурильо, Дэвис, Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас (Торрес, 68), Годой, Купер, Родригес (Диас, 68), Перес (Техада, 76)Менье, 15, Дэвис, 20, Барсенас, 45, Купер, 50, Мурильо, 53, Годой, 61, Вертонген, 63, Де Брейне, 88.