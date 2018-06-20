Португалия - Марокко: Криштиану Роналду на острие атаки и готов улучшить свой бомбардирский счет

Стали известны составы сборных Португалии и Марокко, встречающихся во втором туре группы В.Патрисиу, Геррейро, Пепе, Фонте, Соареш, Карвалью В, Моутинью, Мариу, Гуэдеш, Силва Б, РоналдуМохамеди, да Кошта, Бенатия, Хакими, Дирар, Бельханда, Буссуфа, Зиеш, Эль-Ахмади, Амрабат, Бутаиб.