Оливье Жиру: если бы Мбаппе не коснулся мяча, это был бы мой гол

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над Перу (1:0), передает корреспондентСергей Янков.- Если бы Мбаппе не коснулся мяча, это был бы мой гол (улыбается). Мы рады, что победили и вышли на чистое первое место. Здорово, что выиграли матч, ставший сотым для Льориса.Мы хорошо оборонялись, уверенно действовали в организации игры. К сожалению, не использовали несколько хороших моментов. Победили, но забивать надо больше. Иногда не получается реализовать свои шансы. Да, Мбаппе ещё очень молод, но он очень полезен для команды. Он очень быстр, мы с ним хорошо понимаем друг друга.Какую задачу ставит передо мной тренер? Забивать, ассистировать, быть полезным для команды (улыбается).Уход Уилшира из "Арсенала" - большая новость. Очень грустно. Он хороший игрок и хороший друг. К сожалению, он часто травмировался. Ошибка ли это для "Арсенала"? Я не тренер, я не могу сказать. У нового тренера команды своё виденье игры и неё эффективности.