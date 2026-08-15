Руденко назвал ужасным старт сезона для "Локомотива"

— Вы потеряли два очка или приобрели одно?
— Потеряли.
— Как оцените старт сезона?
— Ужасный, - приводит слова Руденко "Матч ТВ".
— Ужасный, - приводит слова Руденко "Матч ТВ".
Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.
После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.