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Руденко назвал ужасным старт сезона для "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко высказался об итогах матча с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Руденко, "Локомотив" ужасно начал сезон.

— Вы потеряли два очка или приобрели одно?

— Потеряли.
— Как оцените старт сезона?
— Ужасный, - приводит слова Руденко "Матч ТВ".

Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.

После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.

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