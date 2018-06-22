Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии включил в себя всё, о чём только можно было мечтать. Помимо лихо закрученного сюжета зрители увидели великолепный гол, страсть и эмоции, которыми умеют радовать балканские футболисты. Rusfootball.info – об удивительной победе сборной Швейцарии.

Сборная Сербии после победы в первом туре над Коста-Рикой создала хороший задел для выхода в плей-офф. Швейцарцы тоже стартовый матч на турнире провели удачно, сумев отыграться в матче с Бразилией. Но главную игру в группе соперникам предстояло провести друг с другом. Особых сомнений в выходе Бразилии в следующий раунд нет, а на вторую путёвку претендовали именно балканские конкуренты. На самом деле, в этом тезисе нет никакой ошибки, ведь сборная Швейцарии преимущественно составлена из выходцев из балканских стран. Как говорят, существует три сборных Албании: Швейцария, Албания и Косово.

Игру в этот вечер сделали именно швейцарские косовар, и оба гола получились просто великолепными, но обо всём по порядку. Первый тайм прошёл с преимуществом Сербии. Уже в дебюте Митрович изловчился нанести два удара по воротам. И если с первым справился Зоммер, то повторная попытка форварда была летальной. Митрович в первом тайме был лучшим, сербский форвард регулярно беспокоил Зоммера, а справиться с активностью игрока швейцарцам никак не удавалось. Вообще, Сербия производила очень добротное впечатление. Швейцарцы лишь к концовке тайма сумели перехватить инициативу, но перед перерывом они вполне могли пропустить ещё: Матич не был готов к прострелу на дальнюю штангу, где он находился в одиночестве.

Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии

Зато после перерыва ситуация на поле полностью изменилась. Сербы решили играть на удержание, чего соперник в этот вечер не простил. Стоило только «братушкам» прижаться к своим воротам, как швейцарцы сравняли счёт. Шакири во время контратаки выцеливал в дальний угол, но его удар заблокировали. Зато мяч отскочил к Джаке, который со своей убойной левой буквально вонзил его в сетку. До этого момента голкипер сербов Владимир Стойкович совершил несколько невероятных сейвов, но и он здесь оказался бессилен.

Забитый мяч придал уверенности швейцарцам, но и сербы вовсе не собирались довольствоваться ничьей. После того, как соперники сравняли счёт, пошла развесёлая игра без центра поля. Особенно «зажигал» Шакири: в одном из эпизодов он здорово развернулся у угла штрафной и нанёс первоклассный обводящий удар под дальнюю штангу. Мяч в итоге летел в самый угол, но лишь чиркнул об штангу и покинул поле.

Скандальные орлы

Впрочем, свой шанс Шакири всё-таки подкараулил. В самой концовке матча уже в компенсированное время вингер сборной Швейцарии убежал один на один от центрального круга, поймав сербов на контратаке. В борьбе с последним защитником Шакири сблизился с голкипером и покатил мяч в ворота. Свой точный удар он отметил, изобразив руками орла. Ранее аналогичный жест во время празднования использовал и Гранит Джака. Не нужно быть специалистом в области балканской геополитики, чтобы понять, что символизировали такие жесты. Просто напомним, как ранее не состоялся матч сборных Албании и Сербии после скандала с дроном, который прилетел на поле с флагом и картой Косово и надписью «независимый».



Интересно, будет ли ФИФА каким-либо образом наказывать швейцарских футболистов за провокационные жесты или закроет глаза на произошедшее. Но, похоже, что сербы в любом случае останутся в проигрыше. Поражение никак их не устраивало, ведь теперь в заключительном туре им нужно обыгрывать сборную Бразилии, иначе путёвку в следующий раунд получат конкуренты. Швейцария с четырьмя очками закрывает программу группового этапа матчем с немотивированной Коста-Рикой. Костариканцы уже лишились шансов на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка в первых матчах. У Бразилии с мотивацией проблем не будет, ведь в случае поражения от сербов «канаринья» сама станет третьей лишней в этом квартете.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 2-й тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Сербия – Швейцария 1:2

Голы: Митрович, 7, Джака, 54, Шакири, 90

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич, (Радоньич, 86), Милинкович-Савич, Костич, (Ляич, 68), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили, (Эмболо, 78), Цубер, Сеферович, (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 36, Миливоевич, 40, Митрович, 89

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Швейцария Сербия Шакири
Вчера, 23:24
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(1)
№4 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный матч получился
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Вчера, 23:49) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
блевать тянет!.

Это точно
Знаешь, падаль, почему ?

Потому что ты, московская гнида, под именем ЗЕНИТ
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Вчера, 23:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Привет фашистам
УРАААААААААААААААААААААААА
ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ВЫ никогда не сможете победить людей - даже, если будете срать на улицах снова

лучше заткнись от твоей куни блевать тянет!.
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Привет фашистам
УРАААААААААААААААААААААААА
ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ВЫ никогда не сможете победить людей - даже, если будете срать на улицах родныхъ снова
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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