Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии включил в себя всё, о чём только можно было мечтать. Помимо лихо закрученного сюжета зрители увидели великолепный гол, страсть и эмоции, которыми умеют радовать балканские футболисты.– об удивительной победе сборной Швейцарии.Сборная Сербии после победы в первом туре над Коста-Рикой создала хороший задел для выхода в плей-офф. Швейцарцы тоже стартовый матч на турнире провели удачно, сумев отыграться в матче с Бразилией. Но главную игру в группе соперникам предстояло провести друг с другом. Особых сомнений в выходе Бразилии в следующий раунд нет, а на вторую путёвку претендовали именно балканские конкуренты. На самом деле, в этом тезисе нет никакой ошибки, ведь сборная Швейцарии преимущественно составлена из выходцев из балканских стран. Как говорят, существует три сборных Албании: Швейцария, Албания и Косово.Игру в этот вечер сделали именно швейцарские косовар, и оба гола получились просто великолепными, но обо всём по порядку. Первый тайм прошёл с преимуществом Сербии. Уже в дебюте Митрович изловчился нанести два удара по воротам. И если с первым справился Зоммер, то повторная попытка форварда была летальной. Митрович в первом тайме был лучшим, сербский форвард регулярно беспокоил Зоммера, а справиться с активностью игрока швейцарцам никак не удавалось. Вообще, Сербия производила очень добротное впечатление. Швейцарцы лишь к концовке тайма сумели перехватить инициативу, но перед перерывом они вполне могли пропустить ещё: Матич не был готов к прострелу на дальнюю штангу, где он находился в одиночестве.Зато после перерыва ситуация на поле полностью изменилась. Сербы решили играть на удержание, чего соперник в этот вечер не простил. Стоило только «братушкам» прижаться к своим воротам, как швейцарцы сравняли счёт. Шакири во время контратаки выцеливал в дальний угол, но его удар заблокировали. Зато мяч отскочил к Джаке, который со своей убойной левой буквально вонзил его в сетку. До этого момента голкипер сербов Владимир Стойкович совершил несколько невероятных сейвов, но и он здесь оказался бессилен.Забитый мяч придал уверенности швейцарцам, но и сербы вовсе не собирались довольствоваться ничьей. После того, как соперники сравняли счёт, пошла развесёлая игра без центра поля. Особенно «зажигал» Шакири: в одном из эпизодов он здорово развернулся у угла штрафной и нанёс первоклассный обводящий удар под дальнюю штангу. Мяч в итоге летел в самый угол, но лишь чиркнул об штангу и покинул поле.Впрочем, свой шанс Шакири всё-таки подкараулил. В самой концовке матча уже в компенсированное время вингер сборной Швейцарии убежал один на один от центрального круга, поймав сербов на контратаке. В борьбе с последним защитником Шакири сблизился с голкипером и покатил мяч в ворота. Свой точный удар он отметил, изобразив руками орла. Ранее аналогичный жест во время празднования использовал и Гранит Джака. Не нужно быть специалистом в области балканской геополитики, чтобы понять, что символизировали такие жесты. Просто напомним, как ранее не состоялся матч сборных Албании и Сербии после скандала с дроном, который прилетел на поле с флагом и картой Косово и надписью «независимый».Интересно, будет ли ФИФА каким-либо образом наказывать швейцарских футболистов за провокационные жесты или закроет глаза на произошедшее. Но, похоже, что сербы в любом случае останутся в проигрыше. Поражение никак их не устраивало, ведь теперь в заключительном туре им нужно обыгрывать сборную Бразилии, иначе путёвку в следующий раунд получат конкуренты. Швейцария с четырьмя очками закрывает программу группового этапа матчем с немотивированной Коста-Рикой. Костариканцы уже лишились шансов на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка в первых матчах. У Бразилии с мотивацией проблем не будет, ведь в случае поражения от сербов «канаринья» сама станет третьей лишней в этом квартете.Калининград (Калининград, Россия)Митрович, 7, Джака, 54, Шакири, 90Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич, (Радоньич, 86), Милинкович-Савич, Костич, (Ляич, 68), Митрович.Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили, (Эмболо, 78), Цубер, Сеферович, (Гавранович, 46).Милинкович-Савич, 36, Миливоевич, 40, Митрович, 89