Сборная Бельгии разгромила команду Туниса

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
G4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Сборная Бельгии разгромила команду Туниса

Сборная Бельгии разгромила команду Туниса в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 2-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

Бельгия – Тунис 5:2

Гол: Азар, 8 (пен.), 51 Лукаку, 17, 45+2, Батшуайи, 90+1 - Бронн, 18, Хазри, 90+3

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско, Де Брёйне, Витсель, Азар (Батшуайи, 70), Лукаку (Феллайни, 63), Мертенс (Тилеманс, 87)

Тунис: Бен-Мустафа, Бронн (Неггез, 24), Малул, Бен-Юссеф (Беналуан, 44), Скири, Мерия, Сасси (Слити, 63), Хауи, Хазри, Бен Юссеф, Бадри

Предупреждения: Сасси, 16
Теги: Сборная Бельгии Сборная Туниса
Сегодня, 16:56
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(2)
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Насколько же в порядке Бельгия!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 17:15) #
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  •  (3)

самый лучший футбол пока в исполнение Бельгии
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Repehko (Сегодня, 17:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
наконец то ЧМ становится интересным.
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Лукаку не заменили, он оторвался бы от всех по голам.
Если бы Батшуайи не терял голову в последний момент, он сравнялся бы с лидерами.

Если бы у бабушки были яйца, она бы пожарила яичницу,,,


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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