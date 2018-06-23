Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Туниса.Азар стал автором двух мячей, которые были забиты на 6-й и 51-й минутах соответственно.