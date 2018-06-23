Наставник сборной Туниса: нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень

Главный тренер Туниса прокомментировал поражение со счетом 2:5 от команды Бельгии на чемпионате мира, передает корреспондент- Как и ожидалось, матч оказался сложным, игра была напряженной. Мы знали, что Бельгия будет очень сложным соперником, они были очень сильны, у них были преимущество. Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, которых сегодня было очень много. Мы приложили все силы, будем стараться работать лучше.- Другой стиль. Обе команды играли в три защитника центральных, тактика похожа, но английская команда играла выше, более агрессивно нападала. Мне кажется, бельгийцы пытались использоваться пространство между центром и защитой. Обе команды очень сильны.- Безусловно. У нас использовалась система ВАР, если пенальти засчитали, значит он был. Если помощник так решил, я полагаюсь на это решение.- Товарищеские матчи это другой разговор, часто игроки на них даже не выкладываются до конца. Мы использовали определённую тактику в первой гре и нас упрекали, что мы мало атаковали, сегодня мы хотели больше атаковать, теперь вы нас упрекаете в том, что мы не думал о защите. Таким игрокам, которые были у соперника, очень тяжело противодействовать.- 80 процентов матча зависит от боевого духа. Мы пропустили быстрый гол, потом еще один, мы смогли отыграть один и поверили в себя, но получили третий - это действительно прибило нас. Смутили нас и вынужденные замены, которые добавили дополнительного давления.- Надеюсь, мы найдем решение, на скамейке у нас есть другие защитники. Травмы сегодня не имели мышечных последствий, так что не думаю, что наши игроки выхолощены. Первый травма - гематома.- Не, мы не разочаровали арабский мир, мы не отвернулись от арабских болельщиков. Мы можем показать высокое качество, но нам нужно изменить некоторые подходы и изменить образ жизни, которые не соответствует профессиональному футболу. Я думаю, нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень. Мы все еще очень далеко от того, что нам требуется.- Я думаю, учитывая счет, это было немного смешным для вас, но тем не менее мы владели мячом и имели возможности.