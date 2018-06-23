Наставник сборной Туниса: нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
G4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Наставник сборной Туниса: нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень

Главный тренер Туниса прокомментировал поражение со счетом 2:5 от команды Бельгии на чемпионате мира, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Что вы думаете о матче?

- Как и ожидалось, матч оказался сложным, игра была напряженной. Мы знали, что Бельгия будет очень сложным соперником, они были очень сильны, у них были преимущество. Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, которых сегодня было очень много. Мы приложили все силы, будем стараться работать лучше.

- Можете сравнить противостояние с Англией и Бельгией? Что изменилось?

- Другой стиль. Обе команды играли в три защитника центральных, тактика похожа, но английская команда играла выше, более агрессивно нападала. Мне кажется, бельгийцы пытались использоваться пространство между центром и защитой. Обе команды очень сильны.

- Могли бы прокомментировать эпизод с пенальти? Не получился ли он ключевым?

- Безусловно. У нас использовалась система ВАР, если пенальти засчитали, значит он был. Если помощник так решил, я полагаюсь на это решение.

- Вы прекрасно атаковали, но много ошибались в защите, в товарищеских матчах такого не было...

- Товарищеские матчи это другой разговор, часто игроки на них даже не выкладываются до конца. Мы использовали определённую тактику в первой гре и нас упрекали, что мы мало атаковали, сегодня мы хотели больше атаковать, теперь вы нас упрекаете в том, что мы не думал о защите. Таким игрокам, которые были у соперника, очень тяжело противодействовать.

- Не думаете ли, что третий гол стал точкой не возвращения к матчу?

- 80 процентов матча зависит от боевого духа. Мы пропустили быстрый гол, потом еще один, мы смогли отыграть один и поверили в себя, но получили третий - это действительно прибило нас. Смутили нас и вынужденные замены, которые добавили дополнительного давления.

- Как можете объяснить, что сразу два игрока получили травмы? Как будете с этим справляться?

- Надеюсь, мы найдем решение, на скамейке у нас есть другие защитники. Травмы сегодня не имели мышечных последствий, так что не думаю, что наши игроки выхолощены. Первый травма - гематома.

- Вчера вы сказали, что за вами будет следить весь арабский мир. Считаете ли вы, что сегодня вы разочаровали арабский мир?

- Не, мы не разочаровали арабский мир, мы не отвернулись от арабских болельщиков. Мы можем показать высокое качество, но нам нужно изменить некоторые подходы и изменить образ жизни, которые не соответствует профессиональному футболу. Я думаю, нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень. Мы все еще очень далеко от того, что нам требуется.

- Ваши футболисты были несколько наивны...

- Я думаю, учитывая счет, это было немного смешным для вас, но тем не менее мы владели мячом и имели возможности.
Теги: Сборная Туниса Сборная Бельгии
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