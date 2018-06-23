Сборная Египта прилетела в Волгоград на матч с Саудовской Аравией

Игроки сборной Египта прибыли в Волгоград, где проведут матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. В воскресенье подопечные Эктора Купера проведут открытую тренировку на "Волгоград-Арене".Матч Саудовская Аравия - Египет пройдет 25 июня.