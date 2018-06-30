Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
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F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут

Стали известны составы сборных России и Уругвая.

Состав сборной России: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

Состав сборной Уругвая: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Кавани.

Главным судьёй назначен сенегалец Маланг Дьедиу, ассистентами будут его соотечественники — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба.
Теги: Сборная России Сборная Уругвая
Сегодня, 15:51
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№31 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
И Миранчука хочешь видеть не по причине игровой!

Я тебе один пример приведу - с ЦЗ своих видел? Чем отметился Головин кроме прыжка двумя прямыми в колено? А у него так всегда - начинают его зажимать - тупо хамит, на ровном месте. А съедают его просто - плотная опека. Так всегда, с нами так же было у него


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№30 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Головин на карточке, берегут на 1/8, логичное решение, зная его характер, отдых для Жиркова тоже понятен. Удачи, Россия.

Головин на карточке, берегут на 1/8, логичное решение, зная его характер, отдых для Жиркова тоже понятен. Удачи, Россия.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№29 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жиркова бережет видимо. Я просто в ахуе как он Салаха сожрал. Как говорится - старый, но не бесполезный.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№28 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Л. Месси
Цитата: hel
У него ж.к. берегут на 1/8.

А разве после группового этапа ЖК не сгорают?

После 1/4, насколько помню. А вообще Головину за такой тупой горчичник должно по шее прилететь

Цитата: PanoV
Двух Миранчуков надо выпускать.

А второй вообще - в составе? smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№27 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи. Интересно будет посмотреть. Уругвай отнюдь не Саудовская Аравия и не Египет.Вот и глянем как наши сыграют против Кавани и компании.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№26 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: serega_user
даже не буду спрашивать, почему он нужней

Чук - созидатель, а Уругвай и любой в 1\8 финала - столько ошибаться, сколько саудиты не будет. Головин будет тупо не при делах, а сам создать он нихрена не может

Чудак ты Илюха! И Миранчука хочешь видеть не по причине игровой!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№25 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Л. Месси
Цитата: hel
У него ж.к. берегут на 1/8.

А разве после группового этапа ЖК не сгорают?

После 1/4, насколько помню


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№24 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
У него ж.к. берегут на 1/8.

А разве после группового этапа ЖК не сгорают?
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Двух Миранчуков надо выпускать.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№22 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:27) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
даже не буду спрашивать, почему он нужней

Чук - созидатель, а Уругвай и любой в 1\8 финала - столько ошибаться, сколько саудиты не будет. Головин будет тупо не при делах, а сам создать он нихрена не может


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
А что с Головиным? Не с днарями же ему только блистать

У него ж.к. берегут на 1/8.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
И наконец отцепили Голого, Чук нужней команде

Цитата: Египетский вернблюм
Чуком его вообще еще в Спартаке звали

даже не буду спрашивать, почему он нужней laughing


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Olonich44
Их матчи позже, думаю Испания сегодня больше забьет

Если наши выйдут с первого места, Испанцы напрягаться не будут, чтобы с нами сыграть.
Нам победы!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№18 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:19) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Ты сам погремухи придумываешь?

Чуком его вообще еще в Спартаке звали, иди просрись наконец, а то у тебя уже говно через рот лезет


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Египетский вернблюм
Главное без травм. И наконец отцепили Голого, Чук нужней команде

Ты сам погремухи придумываешь? Голый,Чук.
И это говорит вернблюдок


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№16 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:15) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное без травм. И наконец отцепили Голого, Чук нужней команде


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Olonich44 Москва (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Их матчи позже, думаю Испания сегодня больше забьет
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Olonich44,
почему ты думаешь, что португалы займут 2- е место?
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№13 Написал: Рокер (Сегодня, 16:10) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
А что с Головиным? Не с днарями же ему только блистать

Ты про игру первого круга прошедшего ЧР ЦСКА -спартак?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: Olonich44 Москва (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Надо было сильнейший состав выпускать, наша задача попасть на Португалию. С Испанией шансов на много меньше
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
У уругвайцев нападение получше будет нашей защиты..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№10 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Кепончег УЕФА,
перед пиренейцами скорее всего поберечь решили
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: Академия (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Нафига эти эксперименты с обороной, Жирков с Фернандесом норм тянули, нах Кудряшева и Смольникова выпускать? Они нападении ни как не помогают, плюс стабильно привозят
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что с Головиным? Не с днарями же ему только блистать


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Arzem
А кто не трэш?

Остальные более менее.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Angelsh (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Смольников постоянно ошибается позиционно (на Евро вообще был антигероем) и имеет небольшой рост. Квалификация Кудряшова также низка. Оборона привезёт нам пару голов в этом матче.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 16:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Arzem
кто не трэш?

Классный вопрос !!!
Кроме людей искусства, не могу вспомнить ни одной фамилии
Только падаль
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Arzem Moscow (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
кудрешшов и самедов это трэш

А кто не трэш?


--------------------
Good people!
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Рокер (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А Арустамян то оказался прав.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (11)

кудрешшов и самедов это трэш


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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