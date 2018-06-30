Салах извинился перед болельщиками сборной Египта за провал на ЧМ-2018

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на ЧМ-2018."Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам.Я просто хочу сказать, что Египет попал на чемпионат мира впервые за последние 28 лет, некоторым игрокам недоставало опыта.Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году", – сказал Салах.