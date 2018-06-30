Михаил Боярский: в сексуальную связь с иностранными болельщиками не вступал

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался по поводу заявления главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. Она предостерегла россиянок от интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира-2018. Плетнева сказала, что после Олимпиады-1980 в стране появилось множество матерей-одиночек.- Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением – это правильно, молодец! – сказал Боярский.- Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост – молодец.- Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал.