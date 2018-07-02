Болельщики, прилетевшие на матч Япония - Бельгия, водили хороводы и били в барабаны

Иностранные болельщики, прилетевшие в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии, водили хороводы и танцевали вместе с казаками.В аэропорту Платов гостей встречали казачьи коллективы, они пели и играли на народных инструментах. Иностранные болельщики из Сингапура, Японии, Колумбии с большим желанием присоединялись к ним и тоже танцевали."Это здорово, весело очень, меня пригласила танцевать красивая девушка, я и пошел. Вообще в России все очень дружелюбные. А из русских песен я знаю только одну", - говорит болельщик из Колумбии Хуан и начинает петь "Калинку". В Ростов-на-Дону он прилетел специально, чтобы посмотреть на игру бельгийцев.Болельщик из Японии Исихара Акира даже сыграл на барабане. "Мне нравится музыка, и в России хорошо. Прилетел поддержать свою сборную", - рассказал он журналистам.Шарм Кападия прилетел на игру из Бомбея, он считает, что у сборной Бельгии хорошие шансы на выход в 1/4 финала. "Думаю, счет будет 2:0 в пользу бельгийцев, - поделился он своими ожиданиями от матча. - В России очень атмосферно, уже попробовал вкусные вареники с картошкой".По словам министра культуры Ростовской области Владимира Бабина, болельщикам интересна культура и местные традиции. "Сегодня мы уже встречаем болельщиков из Бельгии и Японии. Все с большим любопытством хотят познакомиться с казачьей культурой, кто такой казак, это их увлекает", - сказал он журналистам, добавив, что площадки продолжат работать в Ростове-на-Дону до 15 июля.