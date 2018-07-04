Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию

Бразилец Сандро Риччи назначен главным арбитром матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии, информирует официальный сайт ФИФА.Его ассистентами будут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром назначен замбиец Джанни Сиказу.