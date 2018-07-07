Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч

Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции после поражения его команды от сборной Бельгии и вылета с чемпионата мира заявил, что его команда контролировала ход матча большую часть времени, но отметил хорошую игру соперника, передаёт из Казани корреспондентРоман Гуськов.- Я хочу оценить матч. Я не буду вдаваться в детали и обсуждать отдельных игроков, это неправильно. Жизнь нужно рассматривать в контексте. Матч был прекрасный. У нас было много возможностей, мы много владели мячом. Бельгия действовала более эффективно. Они сыграли не лучше, а эффективнее. Я не буду говорить о своём будущем, это неприемлемо в такой момент, когда страсти бурлят.В волейболе есть компонент, когда у вас нет физического контакта, вы зарабатываете очки. В футболе вы иногда теряете баланс при столкновении с сильным соперником. Вы создаёте моменты, а забивают они. Иногда ваш вратарь играет по-разному. Лучшим игроком Бельгии можно было назвать и Куртуа.Об арбитрах говорить не буду. Единственное, хотелось бы посмотреть повтор с падением Жезуса, но в остальном всё было хорошо.Обе команды показали невероятный технический уровень. Невзирая на боль и горечь, я хочу сказать, что если вы любите футбол, вы должны посмотреть этот матч. Прекрасные распасовки, техника. Если вам нравится красивый футбол, это был прекрасный матч, хотя мне очень сложно об этом говорить. Мне очень сложно было прийти и поговорить с вами.Фернандиньо играет много и очень хорошо. Он играет в похожий на наш футбол в отличной команде. В этой игре мы контролировали её ход 2/3 времени. У нас был нормальный эмоциональный баланс. Были 2 реальных шанса забить, мяч попадал в перекладину.Я ещё не говорил игрокам, но у них есть способность преодолеть трудный момент после пропущенного мяча, проявлять хладнокровие. Речь не идёт о цифрах, а об ощущениях от того, как команда показала себя на поле.Лукаку, Де Брёйне, Азар, Компани, Куртуа, Вертонген - это опытные, яркие, прекрасные игроки. Я не хочу говорить об удаче. В футболе есть случайности, но иногда удача на нашей стороне. Это просто вежливый способ занижать чьи-то таланты и навыки. Они прекрасно завершали атаки. Что, Куртуа повезло? Нет, он прекрасно сыграл! 2/3 матча мы контролировали его, но этот матч проходил на высшем уровне, качество игроков было видно с обеих сторон.Болельщики сами видят, что происходят. Они всё понимают. У них свой менталитет и подход. Конечно, больно. Мне сейчас очень тяжело здесь находиться. Возможно, это самый сложный момент за 30 лет карьеры. Но болельщики смотрят за результат матча. Может, поэтому они так тепло нас встретили. Они по-прежнему любят команду.Я не говорю, что удачи не существует. Случайность существует в футболе, а не удача, на мой взгляд. Она несёт в себе негатив. Да, сегодня произошли некоторые случайности в определённых моментах. С нами случай обошёлся очень жёстко, нам очень сложно смириться с этим поражением. Я стараюсь делать свою работу с открытым сердцем.У Бразилии есть чёткая идея, как должен выглядеть футбол. Бразилия играет в красивый футбол, строит игру по кирпичику. Мы пропустили меньше всех, нанесли больше всех ударов, но всё равно вылетели. Не хочу впадать в демагогию и говорить о собственных ощущениях, но я горжусь своими игроками. Мы отдали себя полностью в каждом моменте, старались отыграться. Может, нам не хватило каких-то навыков.Неймар потихоньку восстанавливался и почти вышел на свой лучший уровень. Я спрашивал его, чувствует ли он себя на 100% до матча с Мексикой. Он был настроен, тело реагировало. Он играл гораздо лучше, чем я мог себе представить. Он очень талантливый, быстрый игрок. Никто близко не сравнится с ним по интенсивности на ЧМ. Фред не смог полностью восстановиться. Физически команда летала, не физика сыграла сегодня роль в поражении.Бразилия - надёжная, агрессивная команда, у нас тоже присутствует прагматизм. Да, на чемпионате остались только 6 европейских команд, это нормально. Мы играли с европейскими командами товарищеские матчи. Но нельзя сказать, что это стало решающим фактором - европейская команда или нет.