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|0
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|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
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|Хозяева
|Счёт
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|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
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|21:00 30.06
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|Бельгия
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|SF2
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|Россия Хорватия
|11.07
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|14.07
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|Санкт-Петербург
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|Победитель SF1
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На разогреве: Англия выбила Швецию под скандирование "Россия!"
Игру Швеции и Англии окутал странный антураж: для россиян это был лишь разогрев перед главным матчем. В Самару вместо жёлтого колумбийского моря приехало лишь малюсенькое шведское озеро и чуть-чуть более весомые поющие английские островки. Игра также не поразила своей эпичностью: верх взяла более классная и звёздная сборная, у которой ещё и обнаружился крутой вратарь.
Матч Швеции и Англии имел высочайшую значимость для его участниц, но с российской точки зрения имел какой-то странный статус. Сотруднику Русфутбола, читателей которого зарубежный футбол не интересует плюс-минус вообще, работать на этом матче было бессмысленно: какая-то микст-зона с Гранквистом и Классоном, пока Акинфеев отбивает, а Дзюба бьёт?
Сделать игру действительно большим событием могли невероятные колумбийские болельщики. И они-таки приехали! Например, на такси из Саранска! В своих жёлтых футболках они собирались притапливать за Швецию. Но всё равно было очень жаль, что вместо незамолкающих колумбийцев, которые забили бы стадион, приехали англичане – на разминке стояла тишина, напоминавшая атмосферу на играх «Крыльев Советов».
Однако для кого-то этот матч как раз стал уникальным шансом попасть на чемпионат. Один мой знакомый сорвал джекпот из 4-х билетов с ограниченной видимостью. А вот колумбийцы, о которых я говорил ранее, приехал с лишним билетом. Правда, по не всем посильной цене, да и паспорт болельщика было сделать уже невозможно.
А вот Лустиг напротив набрал документов, которые не позволили ему попасть на стадион: дисквалификация защитника привела к выходу Крафта (видимо, более дорогого), а Ларссон вышел в центре полузащиты вместо Свенссона. Саутгейт, несмотря на тяжелейшие 120 минут с Колумбией, в старте ничего не поменял.
Игра же англичан изменения претерпела. Если с колумбийцами Англия сразу развила отличные скорости и надавила, то со Швецией лишь неторопливо и будто нехотя забрала себе мяч. Комфортно в такой игре чувствовали себя все – шведы спокойно оборонялись, англичане без труда пресекали их попытки ответить (Магуайр и Стоунз точно не должны были испугаться борьбы с Бергом и Тойваненом), а болельщики чувствовали себя спокойно. Скандирование «Россия, Россия!» стало главным саундтреком 1-го тайма, прошедшего не в библиотечной, но всё же тишине. Особенно относительно того, что могли бы устроить колумбийцы.
Но и в такой игре Англия нашла свой шанс: Гранквист выбил обыденную неточную подачу на угловой и очень пожалел. Естественно, англичане использовали свой главный козырь: группа игроков собралась у линии штрафной и, выражаясь баскетбольным языком, с помощью заслонов вывела Магуайра (193 см) на неравноценный размен в борьбу к Форсбергу (178). Об исходе этой борьбы можно умолчать.
Шведы после пропущенного мяча свою игру никак не поменяли и не могли толком подойти к штрафной соперника. Редкие подачи либо снимали Стоунз и Макгуайр, либо летели они так, что снимать не приходилось. Англия же к концу тайма нащупала слабое место соперника: благодаря передачам на ход Стерлинг дважды убегал 1 на 1. Ольсену было всё равно, был там офсайд или нет: он просто уверенно брал верх и оставлял своей команде шансы на борьбу во 2-м тайме.
В его начале шведы сумели провести выгодный уже им размен: Берг заставил Пикфорда совершить сэйв, потому что в борьбе за навес оказался против Янга. Больше такого англичанам допускать не следовало.
Англичане поступили даже умнее: вместо того, чтобы обороняться и передавать игроков грамотнее, команда Саутгейта просто перестала обороняться и перешла в атаку. Обложили стандартами, навесами, а на 58-й минуте это дало результат. Лингард до того дважды пробил в шведских игроков, а вот его навес застал их врасплох: Делли Алли выскочил из глубины и спокойно перевёл мяч в ворота. Англичане запели, а особо ярых фанатов стюардам пришлось запихивать на сектор после попытки прорыва на поле. Желавшие не смотреть овертайм, чтобы успеть на игру сборной России, тоже могли ликовать. Миссия шведов по такой игре казалась невыполнимой.
Однако те сподобились на всплеск: очень красивая атака сходу с откатом Берга пяткой привела к двум убойным ударам Классона, но Пикфорд и Хендерсон совершили настоящие сэйвы, после чего Англия продолжила удерживать счёт вдали от своих ворот. Правда, увлеклась и пропустила контратаку с участием свежего Гвидетти и ударом Берга под перекладину – Пикфорд снова вытащил свою команду и не дал прервать спокойное течение матча. Однако теперь кажется, что Джордан обречён на косяк в полуфинале.
Но сегодня он был великолепен, а шведам не помог даже выход Понтуса. Может, потому что Понтус-то был ненастоящий, с фамилией Янссон. Может, потому что Понтус-то был ненастоящий, с фамилией Янссон. Остаётся надеяться, что партнёры настоящего Понтуса, Вернблума, сегодня выступят куда лучше, чем разочаровавшие своей невикинговостью шведы.
Швеция: Ульсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, (Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Форсберг, (Ольссон, 70), Классон, Берг, Тойвонен, (Гвидетти, 68).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, (Дайер, 87), Деле, (Делф, 80), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 90)
Предупреждения: Макгуайр, 87, Гвидетти, 87, Ларссон, 90+
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: FIFA
Матч Швеции и Англии имел высочайшую значимость для его участниц, но с российской точки зрения имел какой-то странный статус. Сотруднику Русфутбола, читателей которого зарубежный футбол не интересует плюс-минус вообще, работать на этом матче было бессмысленно: какая-то микст-зона с Гранквистом и Классоном, пока Акинфеев отбивает, а Дзюба бьёт?
Сделать игру действительно большим событием могли невероятные колумбийские болельщики. И они-таки приехали! Например, на такси из Саранска! В своих жёлтых футболках они собирались притапливать за Швецию. Но всё равно было очень жаль, что вместо незамолкающих колумбийцев, которые забили бы стадион, приехали англичане – на разминке стояла тишина, напоминавшая атмосферу на играх «Крыльев Советов».
Однако для кого-то этот матч как раз стал уникальным шансом попасть на чемпионат. Один мой знакомый сорвал джекпот из 4-х билетов с ограниченной видимостью. А вот колумбийцы, о которых я говорил ранее, приехал с лишним билетом. Правда, по не всем посильной цене, да и паспорт болельщика было сделать уже невозможно.
А вот Лустиг напротив набрал документов, которые не позволили ему попасть на стадион: дисквалификация защитника привела к выходу Крафта (видимо, более дорогого), а Ларссон вышел в центре полузащиты вместо Свенссона. Саутгейт, несмотря на тяжелейшие 120 минут с Колумбией, в старте ничего не поменял.
Игра же англичан изменения претерпела. Если с колумбийцами Англия сразу развила отличные скорости и надавила, то со Швецией лишь неторопливо и будто нехотя забрала себе мяч. Комфортно в такой игре чувствовали себя все – шведы спокойно оборонялись, англичане без труда пресекали их попытки ответить (Магуайр и Стоунз точно не должны были испугаться борьбы с Бергом и Тойваненом), а болельщики чувствовали себя спокойно. Скандирование «Россия, Россия!» стало главным саундтреком 1-го тайма, прошедшего не в библиотечной, но всё же тишине. Особенно относительно того, что могли бы устроить колумбийцы.
Но и в такой игре Англия нашла свой шанс: Гранквист выбил обыденную неточную подачу на угловой и очень пожалел. Естественно, англичане использовали свой главный козырь: группа игроков собралась у линии штрафной и, выражаясь баскетбольным языком, с помощью заслонов вывела Магуайра (193 см) на неравноценный размен в борьбу к Форсбергу (178). Об исходе этой борьбы можно умолчать.
Шведы после пропущенного мяча свою игру никак не поменяли и не могли толком подойти к штрафной соперника. Редкие подачи либо снимали Стоунз и Макгуайр, либо летели они так, что снимать не приходилось. Англия же к концу тайма нащупала слабое место соперника: благодаря передачам на ход Стерлинг дважды убегал 1 на 1. Ольсену было всё равно, был там офсайд или нет: он просто уверенно брал верх и оставлял своей команде шансы на борьбу во 2-м тайме.
В его начале шведы сумели провести выгодный уже им размен: Берг заставил Пикфорда совершить сэйв, потому что в борьбе за навес оказался против Янга. Больше такого англичанам допускать не следовало.
Англичане поступили даже умнее: вместо того, чтобы обороняться и передавать игроков грамотнее, команда Саутгейта просто перестала обороняться и перешла в атаку. Обложили стандартами, навесами, а на 58-й минуте это дало результат. Лингард до того дважды пробил в шведских игроков, а вот его навес застал их врасплох: Делли Алли выскочил из глубины и спокойно перевёл мяч в ворота. Англичане запели, а особо ярых фанатов стюардам пришлось запихивать на сектор после попытки прорыва на поле. Желавшие не смотреть овертайм, чтобы успеть на игру сборной России, тоже могли ликовать. Миссия шведов по такой игре казалась невыполнимой.
Однако те сподобились на всплеск: очень красивая атака сходу с откатом Берга пяткой привела к двум убойным ударам Классона, но Пикфорд и Хендерсон совершили настоящие сэйвы, после чего Англия продолжила удерживать счёт вдали от своих ворот. Правда, увлеклась и пропустила контратаку с участием свежего Гвидетти и ударом Берга под перекладину – Пикфорд снова вытащил свою команду и не дал прервать спокойное течение матча. Однако теперь кажется, что Джордан обречён на косяк в полуфинале.
Наконец, Англия нашла первого номера. Вернее, Саутгейт нашёл. Его выбор. Как выясняется, решающий. Пикфорд играет блестяще. #ШвецияАнглия #ENG— Георгий Черданцев (@cherdantsev) July 7, 2018
Но сегодня он был великолепен, а шведам не помог даже выход Понтуса. Может, потому что Понтус-то был ненастоящий, с фамилией Янссон. Может, потому что Понтус-то был ненастоящий, с фамилией Янссон. Остаётся надеяться, что партнёры настоящего Понтуса, Вернблума, сегодня выступят куда лучше, чем разочаровавшие своей невикинговостью шведы.
Чемпионат мира-2018
1/4 финала
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
Швеция – Англия 0:2
1/4 финала
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
Швеция – Англия 0:2
Голы: Макгуайр, 30, Деле, 59
Швеция: Ульсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, (Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Форсберг, (Ольссон, 70), Классон, Берг, Тойвонен, (Гвидетти, 68).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, (Дайер, 87), Деле, (Делф, 80), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 90)
Предупреждения: Макгуайр, 87, Гвидетти, 87, Ларссон, 90+
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: FIFA
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