Валерий Газзаев: не клюйте Смолова! Иначе можем его потерять

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал нереализованные Федором Смоловым и Марио Фернандесом послематчевые 11-метровые во встрече 1/4 финала ЧМ Россия – Хорватия (2:2, 3:4 пен.).– Нет, ни в коем случае! В финале ЧМ-1994 пенальти не забили Баджо и Барези. И что? От этого они не стали менее великими игроками. Здесь ни в коем случае нельзя ругать ни Федора, ни Марио. Это пенальти. Любой игрок может промахнуться. Как правило, сильные исполнители потом ошибаются в серии 11-метровых.Фернандес провел блестящий матч, забил важнейший гол. А затем даже в ворота не попал. Никого винить нельзя! Это глупая затея. У того же Модрича Акинфеев едва не отбил удар. До этого на турнире не забивали пенальти и Месси, и Роналду. 11-метровый – это скорее не исполнительское мастерство, а спокойствие и характер. Чистая психология.– Хочу призвать всю футбольную общественность. Журналистов, болельщиков. Не клюйте Смолова! Иначе можем потерять игрока. У каждого футболиста бывают такие моменты. К сожалению, такой этап пришелся у Федора на чемпионат мира… Он здорово смотрелся на Кубке конфедераций, в ряде контрольных матчей. А здесь что-то пошло не так.Мне кажется, в первую очередь стоит говорить о психологическом барьере. Это не физические кондиции. Считаю, Федора нужно поддержать, чтобы он готовился к следующему турниру. Он полноценный игрок этой сборной. Да, старался, но что-то не получилось на ЧМ. Все равно, считаю его настоящим форвардом. Наша задача – не заклевать его, а сохранить Федора как игрока сборной.