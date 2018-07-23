Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился

Артем Дзюба рассказал об отношении болельщиков к выступлению сборной России на ЧМ-2018

"Когда выезжал в Петербург на "Сапсане" и стоял возле поезда, ко мне подошел мальчик, крепко обнял за ногу, и, не отпуская минут пять, рассказывал взахлеб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России.

Честно говоря, чуть опять не прослезился", - сказал Дзюба.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 12:14
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10
(4)
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заберите кто нибудь! А! Такой хороший человек! Цена - адекватная!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Kolpino2
Тяжеловато будет Безрукова под Дзюбу загримировать.


Безруков уже давно не в трнеде. Дзюбу будет играть Козловский, а также и Неймара, Месси и Лукаку.


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Parshin
Жизнь прожить нужно так, чтобы о человеке потом могли снять интересный фильм или сериал...! ))

Тяжеловато будет Безрукова под Дзюбу загримировать.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
У Артема характер такой...он резок, груб, прямолинеен, но при этом искренен и открыт.
Он действительно может спровоцировать всплеск эмоций у огромного количества людей, что он регулярно и делает. Не хуже Жириновского в политике.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот ради такого же и стоит играть!Стали играть,стало и отношение другое.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:55) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: L77
Артемий, почему до сих пор не в Кардиффе?

Бери выше...Суонси
Дзюба Валлийский!!!
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Parshin
...
Жизнь прожить нужно так, чтобы о человеке потом могли снять интересный фильм или сериал...! ))

Вспоминается анекдот времён появления первых доступных миниатюрных видеокамер:
- Вот, теперь можно снимать свою жизнь вживую и показывать знакомым и родственникам!
- Эх, где ж её взять, такую жизнь, чтобы на неё другим было интересно смотреть...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:40) #
  • -5
  •  (5)

Артемий, почему до сих пор не в Кардиффе?


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:32) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чехов бы сказал: "Сюжет для небольшого рассказа!"
Совет Артему Дзюбе - ведите дневник, потом, когда-нибудь о Вас художественный фильм снимут ( по дневнику) , а то и сериал... Ему даже название не нужно придумывать, сериал будет называться просто - "Дзюба"! )) Сериал о том, как человек из простой семьи, из московской шпаны дорос до известного футболиста, миллионера, человека бурной судьбы и т.д.
Ну, и этот эпизод в фильм или сериал войдет... Я вот даже сейчас представил этот очень сильный эпизод в сериале... )
Жизнь прожить нужно так, чтобы о человеке потом могли снять интересный фильм или сериал...! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Моллюск (Сегодня, 12:23) #
  • -20
  •  (22)

Плакучая береза, мля...


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Брюхоногие - за акинфиева! И статую ноги
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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